كيف تتجنب التقاط عدوى "كورونا" داخل السيارة؟

أفادت دراسة علمية حديثة صادرة عن "جامعة براون" الأميركية، نشرت في مجلة (science Advances)، بأن أفضل طريقة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد داخل السيارة، هي فتح النوافذ للحد من انتشار العدوى.

وترى الدراسة أن الهباء الجوي المحمل بالمرض سواء من الراكب أو السائق يبقى داخل السيارة لفترة طويلة، وتعتبر السيارة من أسوأ الأماكن التي تنتشر فيها عدوى "كورونا"، خاصة لو كانت مغلقة ومزدحمة بالركاب.

وتوصلت الدراسة، التي استخدمت المحاكاة الحاسوبية لتتبع تدفقات الهواء داخل سيارة صغيرة فيها شخصان، إلى أن إغلاق النوافذ وفتح السخان يحفزان انتشار العدوى بشدة، وكلما زاد عدد النوافذ المفتوحة قل انتشار العدوى.