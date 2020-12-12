فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا

نشر باحثون من جامعة "فوكاكا" اليابانية مقطع فيديو كشف عدم فاعلية الأقنعة الشفّافة التي توضع على الوجه تجنّباً لالتقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأكدوا أن هذا القناع لا يضمن الحماية الكافية.

وفي هذا السياق، قال فوجيو أكاجي، وهو أحد المشاركين في البحث إنه تم اختبار ما يحدث لدى تدفّق الهواء في محيط القناع عند العطس، ولفت إلى أن هذا يُحدث ما يسمّى "الدوامات الطوقية" وهي أشكال دائرية تشبه الكعك وتنشأ عند إطلاق السوائل أثناء العطس.

ووجد الخبراء أنه حين يعطس شخص ما أمام آخر يرتدي القناع ويبعد عنه مسافة متر واحد، فإن تلك الدوامات تلتقط القطرات المجهرية الناتجة من العطس وتنقلها إلى الأجزاء العلوية والسفلية لدرع الوجه في مدة تراوح ما بين 0.5 وثانية واحدة، وهذا ما يجعل استنشاقها من جانب مرتدي الدرع أمراً ممكناً جداً. وأكدوا بالتالي أنه لا يمكن هذا النوع من الأقنعة تأمين الوقاية الكافية من خطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد. ولهذا أشاروا إلى ضرورة العمل على تحسين فاعلية الدروع الواقية.