صحة

فيديو يكشف.. القناع الشفّاف ليس كافياً للوقاية من كورونا

Lebanon 24
12-12-2020 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر باحثون من جامعة "فوكاكا" اليابانية مقطع فيديو كشف عدم فاعلية الأقنعة الشفّافة التي توضع على الوجه تجنّباً لالتقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأكدوا أن هذا القناع لا يضمن الحماية الكافية.

 

وفي هذا السياق، قال فوجيو أكاجي، وهو أحد المشاركين في البحث إنه تم اختبار ما يحدث لدى تدفّق الهواء في محيط القناع عند العطس، ولفت إلى أن هذا يُحدث ما يسمّى "الدوامات الطوقية" وهي أشكال دائرية تشبه الكعك وتنشأ عند إطلاق السوائل أثناء العطس.

 

ووجد الخبراء أنه حين يعطس شخص ما أمام آخر يرتدي القناع ويبعد عنه مسافة متر واحد، فإن تلك الدوامات تلتقط القطرات المجهرية الناتجة من العطس وتنقلها إلى الأجزاء العلوية والسفلية لدرع الوجه في مدة تراوح ما بين 0.5 وثانية واحدة، وهذا ما يجعل استنشاقها من جانب مرتدي الدرع أمراً ممكناً جداً. وأكدوا بالتالي أنه لا يمكن هذا النوع من الأقنعة تأمين الوقاية الكافية من خطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد. ولهذا أشاروا إلى ضرورة العمل على تحسين فاعلية الدروع الواقية.

المصدر: لها

صحة

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-12
15:00 | 2020-12-12
12:00 | 2020-12-12
09:00 | 2020-12-12
06:00 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website