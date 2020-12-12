أطعمة تحتوي على الدهون لكن تفيد في إنقاص الوزن

بعض أنواع الأطعمة يحتوي على الدهون، ورغم هذا من الممكن إدراجها على لائحة تلك التي يمكن تناولها خلال اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن هذه المأكولات تحتوي على الدهون الصحية التي تساعد في تنظيم هورمونات الجوع وتكبح الرغبة في استهلاك أطعمة تشتمل على عدد كبير من السعرات الحرارية.

وذكرت الدراسة في هذا السياق الأفوكادو الذي يحتوي على الدهون الجيدة والكثير من الفيتامينات، مما يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة. كما نصحت بتناول كمية معتدلة من البيض خلال وجبة الفطور، لأن هذا يساهم في كبح الرغبة في الأكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية خلال النهار.

ودعا الباحثون أيضاً الأشخاص الراغبين في خسارة الوزن إلى تناول القليل من الشوكولا الداكنة، لأنها تخفّف الشهية. كما ذكروا أنها تحتوي على دهون صحية تبطّئ عملية امتصاص السكر في مجرى الدم.

ورأى الخبراء أنه يمكن أيضاً تناول جوز الهند الذي يساهم في تعزيز عملية الهضم وتجنّب المعاناة من عسر الهضم والإمساك والنفخة وفي منع تخزين الدهون في مناطق الجسم. كذلك نبّهوا إلى أهمية تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل التي تحتوي على أحماض "الأوميغا 3" والدهون الصحية. كما لفتوا إلى أهمية إضافة القليل من زيت الزيتون إلى الطعام نظراً إلى فوائده الغذائية الكثيرة.