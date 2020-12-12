تقرير يكشف: متطوعون أصيبوا بالشلل بعد تجربة لقاح لكورونا

كشف تقرير جديد لهيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) عن إصابة 4 متطوعين بالشلل، بعد تلقيهم اللقاح التجريبي لكوفيد-19 الذي طورته شركة "فايزر".

وتعتبر حالة الشلل مؤقتة وتكون في عضلات الوجه، ويمكن أن تحدث عندما يصبح العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه ملتهباً أو متورما أو مضغوطاً.

وأكدت إدارة الأغذية والدواء في تقريرها أنه لم يتضح بعد ما الذي سبب شلل بيل في المتطوعين الأربعة، وفقا لصحيفة "ذا هيندو بيزنس لاين".

وكانت الجهات التنظيمية طلبت من خبراء الصحة مراقبة حالة المتطوعين الذين شاركوا في تجارب لقاح قيروس كورونا المستجد باستمرار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا خلال مقابلته مع "ليستور هولت" من شبكة "إن بي سي": "اعتقد أن هذا أمر يحتاج إلى الدراسة، فنحن ليس لدينا معلومات كافية عن الاسباب".