دراسة بريطانية ترصد أعراضاً جديدة للإصابة بكورونا

كشفت دراسة حديثة عن أن ألم العينين وحساسيتهما يعتبران من أهم المؤشرات الظاهرة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.واستعانت الدراسة التي أجرتها جامعة "آنغيلا روسكين" البريطانية، ببيانات تعود إلى 83 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالعدوى مؤخرا.وخلال الدراسة، طلب الباحثون من المرضى تعبئة استبيان حول الأعراض التي شعروا بها، وحول ما إذا كانوا قد شعروا بها قبيل إصابتهم بالفيروس.وأكد نحو 81 بالمئة ممن شملتهم الدراسة مواجهتهم مشاكل في العين خلال أسبوعين من ظهور الأعراض الأخرى المرتبطة بكورونا.وقال 16 بالمئة منهم إن الأعراض التي شعروا بها تمثلت بالتهاب في العين، بينما أشار 18 بالمئة منهم إلى إصابتهم بحساسية تجاه الضوء ضمن أعراضهم.وقال 80 بالمئة ممن واجهوا مشاكل في أعينهم إن الأعراض استمرت لفترة لم تتجاوز الأسبوعين.وكانت الأعراض الأكثر شيوعا بين المشاركين بالدراسة هي: الإنهاك (90 بالمئة) والحمى (76 بالمئة) والسعال الجاف (66 بالمئة).ووفقا للبروفيسورة المشرفة على الدراسة، شاهينا باردان، فإن الدراسة هي الأولى التي تبحث بالأعراض الظاهرة على العيون، والتي تؤشر على التهاب الملتحمة لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا، والإطار الزمني لها.وأشارت إلى أن "هذه الدراسة مهمة لأنها تساعدنا في فهم أكبر بشأن كيفية إصابة كوفيد-19 للملتحمة، ومن ثم كيف يسمح ذلك للفيروس بالانتشار عبر الجسم".