لقاح "فايزر - بيونتيك" يواجه تحدياً جديداً

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية، أوجور شاهين، أنّ أكبر تحد يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية، بعدما تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.وقال شاهين، لوكالة "رويترز"، إنّه "علينا حل مشكلة التصنيع، من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر"، مضيفاً "نعالج هذه المسألة لكي ننتج جرعات أكثر".وأعلنت الشركتان أنّها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الاستخدام الطارئ للقاح يوم الجمعة، بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.وفي هذا الخصوص، أشار شاهين إلى أنّه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021 .وأوضح شاهين أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقا لجدول زمني سريع.