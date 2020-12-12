صحة

لقاح "فايزر - بيونتيك" يواجه تحدياً جديداً

Lebanon 24
12-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-774369-637433769483268602.jpg
Doc-P-774369-637433769483268602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية، أوجور شاهين، أنّ أكبر تحد يواجهها وشريكتها "فايزر" الأميركية، بعدما تمت إجازة لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة سيكون زيادة التصنيع لتلبية الطلب الضخم.

وقال شاهين، لوكالة "رويترز"، إنّه "علينا حل مشكلة التصنيع، من الواضح جدا أن هناك حاجة لجرعات أكثر"، مضيفاً "نعالج هذه المسألة لكي ننتج جرعات أكثر".

وأعلنت الشركتان أنّها ستنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح العام المقبل.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الاستخدام الطارئ للقاح يوم الجمعة، بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

وفي هذا الخصوص، أشار شاهين إلى أنّه يتوقع أن تحصل الشركات على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية بحلول نهاية الشهر، ويمكن أن تبدأ في طرح لقاح في الدول الأوروبية في أوائل العام المقبل.

ومن بين الطرق التي يأمل شاهين أن يزيد بها المعروض تقديم موعد الحصول على مصنع بيونتيك الذي تبلغ طاقته 750 مليون جرعة سنويا، الذي تم شراؤه من شركة نوفارتيس في ماربورج بألمانيا.

وقالت شركة بيونتيك إنها ستبدأ في صنع اللقاح هناك في النصف الأول من عام 2021 .

وأوضح شاهين أنهم يعملون على تطويره وتشغيله وفقا لجدول زمني سريع.
المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2020-12-13
06:00 | 2020-12-13
06:00 | 2020-12-13
21:00 | 2020-12-12
18:00 | 2020-12-12
15:00 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website