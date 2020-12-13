صحة

6 عوامل وراء الجوع المستمر

Lebanon 24
13-12-2020 | 06:00
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كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من العوامل تتسبب في شعور الإنسان بالجوع المتواصل.

وأشارت اختصاصية التغذية نغم طنّوس، أن أسباب الشعور بالجوع الدائم لا تتعلق فقط بالطعام، ولكنها تشمل عوامل تتعلق بالحالة النفسية وكذلك عدد ساعات النوم.

 وجاءت العوامل التي ذكرتها اختصاصية التغذية كالتالي:

الحالة النفسية غير المستقرة، التي يتملك فيها الأشخاص شعورا بالقلق والتوتر، تزيد من شهيتهم لتناول الطعام.

عدم تناول الشخص الوجبة الرئيسية أو الخفيفة يصيبه بالجوع، لأن هذا يؤدي إلى تراجع مستوى السكر في الدم عن معدله الطبيعي.

عدم شرب كميات كافية من المياه، لدورها في إرسال إشارات للمخ بامتلاء المعدة، وبذلك يؤدي نقص المياه لوقف هذه الإشارات وهو ما يعطي شعورا بالجوع.

غياب الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضار والفواكه، ومنتجات القمح، والبرغل، والأرز الأسمر، والتي تعطي شعورا بالشبع.

عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، وهو ما يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، الأمر الذي يعطي شعورا زائدا بالجوع.

خلو الوجبات من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل، اللحوم، والأسماك والأجبان والألبان، والبقوليات، التي تساعد في الشعور بالشبع.
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