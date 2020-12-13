صحة

تعرّفوا إلى أخطر الأطعمة على وجبة العشاء

Lebanon 24
13-12-2020 | 09:00
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كشف الدكتور سيرغي أغابكين والطبيب ميخائيل غينسبورغ، المواد الغذائية التي عند تناولها في وجبة العشاء قد تسبب مشكلات صحية.

ويشير الطبيبان، إلى أن قائمة هذه المواد تشمل الموالح والمخللات والنقانق ومنتجات اللحوم المعالجة وكذلك الخبز الأبيض.

ووفقا للدكتور أغابكين، تسبب الأطعمة المالحة احتجاز السوائل في الجسم، لذلك يستيقظ الذين تناولوها في العشاء وأجسامهم منتفخة ووجوهم ممتلئة بالتجاعيد وليست في حالتها الطبيعية.

ومن جانبه يحذر الدكتور غينسبورغ، من تناول النقانق في العشاء، لأنها غنية بالأملاح، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة.

والخبز الأبيض يحتوي على مؤشر مرتفع لمستوى السكر، لذلك يزيد تناوله بصورة حادة مستوى السكر في الدم.

ويوضح غينزبورغ، "وهذا أمر سيء، لأن زيادة هرمون الأنسولين، يؤدي مباشرة إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبعض الأورام".

وبالإضافة إلى هذا، ينجم عن "صدمات الأنسولين" قبل النوم توتر حاد يرافقه شعور مفاجئ بالجوع.
المصدر: روسيا اليوم
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