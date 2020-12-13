اكتشاف بروتين في أطراف الأصابع يؤثر على الرؤية والسمع

اكتشف علماء تفاصيل جديدة عن بروتين في أطراف الأصابع يدعى usherin، وهو إضافة إلى وظيفته الاساسية في اللمس، يساعد البروتين على الرؤية والسمع.وقالت إيلين لومبكي عالمة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا إن "العمل مثير للدهشة"، مبينة أن الدراسة تشير إلى "استخدام بروتين واحد بطرق مختلفة متعددة لمساعدتنا في مراقبة العالم الخارجي".وتوصل العلماء أيضا إلى أهمية ذلك البروتين لحاسة اللمس، حيث إن وجود أي طفرة في الجين الذي يرمز له بـUSH2A، يسبب متلازمة آشر وهو مرض وراثي نادر يؤدي إلى العمى والصمم وعدم القدرة على الشعور بالاهتزازات الخافتة في أطراف الأصابع.ويعمل الباحثون حاليا على تحديد كيفية عمل USH2A بالضبط للمساعدة في اكتشاف المزيد عن آلية عمل الجين.