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صحة
للحد من مخاطر التقاط عدوى كورونا.. اتبع هذه الخطوات في منزلك
Lebanon 24
14-12-2020
|
19:00
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نصح المعهد الألماني للوقاية من الحوادث بتهوية المنازل بصورة منتظمة، وذلك للوقاية من عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن أنها تمنع تكون الرطوبة وظهور العفن في غرف المنزل.
وأوضح خبراء المعهد الألماني أن التهوية المنتظمة تساعد على دخول الهواء النقي ومنع الرطوبة وظهور العفن، الذي يجد بيئته الخصبة في الجو الرطب الدافئ، وأوصى الخبراء الألمان بتركيب مقياس للرطوبة في كل غرفة، مع العلم أن القيم المناسبة للرطوبة تتراوح ما بين 50 و60%.
ويتعين أن تتم عملية التهوية للمنزل أكثر من مرة في اليوم الواحد، وذلك لاستبدال الهواء الرطب بالهواء الجاف من الخارج، ومع ذلك قد يتطلب الأمر تدفئة الغرفة بعد التهوية في بعض الأجواء شديدة البرودة.
المصدر:
24
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