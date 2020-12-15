صحة

من بينها ارتفاع بالحرارة والغثيان.. 12 عارضا قد تواجهها عند تلقي لقاح "فايزر"

Lebanon 24
15-12-2020 | 15:00
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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قائمة تحتوي على 12 عارضا جانبيا قد يواجهها الأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا، مع بدء توزيع اللقاح في البلاد.

 

وكانت بريطانيا، أول دولة في العالم توزع اللقاح، الأسبوع الماضي، قد أبلغت عن ردود فعل تحسسية، بعد تطعيم عدد من الأشخاص باللقاح، وهو عارض لم يكن معروفا في السابق.

 

ودعت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة إلى تجنب تلقي اللقاح.

 

وأقرت السلطات في أميركا وبريطانيا استخدام لقاح فايزر بيونتك، بعدما أظهر فعالية وصلت إلى 95 بالمئة في التجارب السريرية.

 

وطمأن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأميركيين بأنه لم تسجل حتى الآن أي أعراض خطيرة تتعلق بسلامة اللقاح.

 

ومن أجل مزيد من الطمأنينة نشرت إدارة الغذاء والدواء قائمة رسمية بالأعراض الجانبية، مشيرة إلى أن اللقاح الذي يمنح على جرعتين يفصل بينهما 3 أسابيع، يوفر حماية لفترة غير معلومة.

 

لم يبلغ حتى الآن عن أعراض خطيرة، ويجب التذكر دوما بالفائدة الكبيرة لتلقي اللقاح لتحمل آثاره الجانبية، وهي على النحو التالي:

 

1. ألم في موقع الحقنة، أي في الذراع.

 

2. تورم واحمرار في موقع الحقنة.

 

3. ارتفاع في درجة الحرارة، وقد تصل إلى فوق الـ40.

 

. 4الشعور بالإرهاق.

 

5. صداع في الرأس.

 

6. ألم في العضلات.

 

7. احتمال الإصابة بالقشعريرة.

 

8. ألم في المفاصل.

 

9. الشعور بالغثيان.

 

10. توعك في الجسم، وهذا دليل على فعالية نظام المناعة.

 

11. تضخم الغدد الليمفاوية.

 

12. فرصة ضئيلة لردود فعل تحسسية شديدة.

المصدر: سكاي نيوز
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