صحة

بحال عدم القدرة على تمييز هذه الروائح... فأنت مصاب بكورونا

Lebanon 24
16-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-775589-637437395039041563.jpg
Doc-P-775589-637437395039041563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة هندية حديثة عن 5 روائح يمكنها الكشف عن المصاب بفيروس كورونا المستجد إن لم يتمكن المشتبه في إصابته من شمها وتمييزها.

وقالت صحيفة "ذا برنت" الهندية إن الروائح التي يمكن اختبار مصابي كورونا من خلالها هي روائح زيت جوز الهند والهيل (الحبهان) والشمر والنعناع والثوم.
 
وقال الفريق البحثي الذي أعد الدراسة: "لاحظنا أن 6.1% فقط من مصابي كورونا لم يقدروا على شم والتعرف على جميع الروائح الخمسة"، فيما لم يتمكن نحو 38.8 في المائة منهم من شم رائحة واحدة على الأقل، بينما لم يتمكن 16 في المائة من شم رائحة اثنين.
وشددت الدراسة الهندية على أن فقدان حاسة الشم والتذوق كان العارض الوحيد لبعض المصابين بالوباء التاجي.

من ناحية أخر، يتحدث الكثيرون عن "الروائح الوهمية" - تصور الروائح التي ليست موجودة بالفعل - ولا شيء منها تقريبا لطيف. أفاد بعضهم بوجود رائحة دائمة للسجائر أو نفايات متعفنة.

ويقول آخرون إن النكهات المألوفة والمريحة مثل الخبز الطازج أصبحت فاسدة ولا تطاق. تسمى هذه الحالة "فانتوسميا"، ويقول الأطباء إن الأعراض المرتبطة بكوفيد لا تشبه أي شيء رأوه من قبل.

الفيروسات التي تؤثر على حاسة الشم يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب الصغيرة في ممر الأنف، مما يتسبب في فقدان الحاسة حتى بعد مغادرة الفيروس للجسم، ومع تعافي الأعصاب، تعود إلى نشاطها بسرعات مختلفة، مما يؤدي إلى تشوه الشم.

يقول البروفيسور كارل فيلبوت، من كلية الطب في نوريتش: "فانتوسميا شائعة جدا في التهابات الجهاز التنفسي العلوي وتبدأ دائما بفقدان حاسة الشم".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-16
17:45 | 2020-12-16
15:00 | 2020-12-16
12:00 | 2020-12-16
09:00 | 2020-12-16
06:00 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website