مرض نادر يحول بشرة طفلة إلى حجارة.."لا تخافوا من مرضي" (فيديو)

تسبب مرض نادر في تحول جلد طفلة هندية في التاسعة من عمرها إلى حجارة. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الطفلة رجيشوري ولدت ولديها اضطراب جلدي نادر للغاية يسمى السماك (Ichthyosis)، والذي يسبب في تكون بثور تشبه الصخور، حتى تغطي الجسد بالكامل.وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الصحيفة أن البثور المؤلمة تغطي معظم جسد الطفلة. فقد شملت البثور ذارعيها وساقيها، وكفيها وقدميها، الأمر الذي يجعلها تتألم في حال رغبت في المشي أو حتى الجلوس.وتجعل الحالة المفجعة التي تعاني منها الطفلة من المستحيل القيام بمهامها وأنشطتها اليومية مثل الاستحمام.والسماك هو مرض عضال يتسبب في احمرار الجلد، وتحوله إلى قشور وبثور صلبة، بحسب الصحيفة.ويهاجم المرض عملية تجدد الجلد في جسم الإنسان، الأمر الذي يجعل البشرة صلبة.وتشير الصحيفة إلى أن معاناة الطفلة الهندية لا تتوقف عند الآلام البدنية، بل تشمل أيضا جانبا نفسيا بسبب تجنب الأطفال لها.ونقلت عن عمها كالا رام، قوله: "الآباء لا يتركون أبناءهم يذهبون إلى منزل رجيشوري، ويخبرونهم أنهم ربما يصابوا بمرضها".وأضاف: "نريد من الناس أن يعاملوها مثل أي طفل آخر وألا يخافوا من مرضها".