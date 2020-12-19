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صحة
مادة غذائية تحمي من سرطان الأمعاء
Lebanon 24
19-12-2020
|
18:00
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تنصح الدكتورة سفيتلانا فوس، أخصائية التغذية، بإدراج البروكلي في النظام الغذائي، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المفيدة، وتناوله بانتظام يحسن عمل الأمعاء.
ووفقا للدكتورة، تحتوي هذه المادة النباتية على نسبة عالية من فيتامين В9 (حمض الفوليك) وفيتامين С وبيتا كاروتين. كما أن البروكلي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تساعد على مكافحة الإمساك، وتسهل عمل الأمعاء و "تحميها من مرض السرطان".
وتضيف: "ولكن هناك ما يمنع تناول البروكلي وملفوف بروكسل والقرنبيط وغيرها من أنواع نباتات الفصيلة الصليبية، حيث أن هذه النباتات قد تؤثر سلبا في صحة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عمل الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية). لأن مركبات الإيزوثيوسيانات، الموجودة في البروكلي تمنع امتصاص اليود، ما يزيد من نقصه في الجسم".
وتشير الخبيرة، إلى أنه عند استخدام البروكلي في التغذية بصورة صحيحة (يفضل تناوله نصف مطبوخ)، ما يساعد على تخفيض الوزن، وإطالة فترة الشباب وتعزيز الصحة بصورة عامة.
المصدر: روسيا اليوم
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