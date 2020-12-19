صحة

مصمم "سبوتنيك V": لا تأثير للقاح على عملية الإنجاب

Lebanon 24
19-12-2020 | 21:00
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قال ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، إنه لا يوجد أي تأثير سلبي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19، على عملية الإنجاب.

وأضاف مصمم أول لقاح، تم تصميمه في العالم ضد فيروس كورونا: "تم اختبار تأثير هذا اللقاح على عملية الإنجاب، بالطبع على الحيوانات - الفئران والأرانب. وتبين أنه ليس له تأثير سلبي، في هذا المجال".

في وقت سابق، صرح غينسبورغ في حوار تلفزيوني، بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ"سبوتنيك V" تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى، وذلك لأن لقاح مركز "غاماليا" يعتمد على "تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات".

ورجح رئيس المركز، أن يضمن لقاح "سبوتنيك V " عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96% لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول.

في آب الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".
المصدر: روسيا اليوم
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