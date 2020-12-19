صحة

6 فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر

Lebanon 24
19-12-2020 | 23:00
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كشفت دراسات أن تناول البصل الأخضر يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية المذهلة، خاصة أنه يحارب الأمراض.

وأكدت الدراسات أن البصل الأخضر يعد من الخضروات التي تقي من الإصابة بالأمراض، كما يعتبر مكملا غذائيا عند تناوله مع بعض الأطعمة، بحسب تقرير لموقع "مان سو باز".
 
وأفاد التقرير أن البصل الأخضر يساعد على حماية الجسم من الأمراض ويعزز المناعة، كما يساهم في التنحيف وحرق الدهون.
وضم التقرير قائمة بأبرز الفوائد المذهلة لتناول البصل الأخضر، وهي:

- يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، الذي يساعد في تحسين المناعة.

- يعتبر البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالكروم الذي يساعد على تنظيم سكر الدم.

- يساهم تناول البصل الأخضر في الحد من الالتهابات ومنع العدوى.

- يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، الأمر الذي يحافظ على صحة القلب.

- يحتوي على نسبة عالية من "فيتامين ب 1" المفيد في الحماية من تراكم الشحوم والدهون في الجسم، ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

- كما يحتوي على نسبة كبيرة من مركب كيرسيتين الذي يساعد على الحماية من مرض من السرطان.
المصدر: سبوتنيك
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