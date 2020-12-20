17
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
"مرضى الكلى" في خطر كبير.. بسبب كورونا
Lebanon 24
20-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجد بحث جديد أن مرضى الكلى أكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع من تزيد أعمارهم عن 80 عاما.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شخصا من بين كل 30 مريضا بالفشل الكلوي توفي بسبب فيروس كورونا، مما دفع بعض الخبراء إلى الدعوة إلى جعل هذه الفئة من الناس أولوية في التطعيم.
وتوفي حتى الآن 662 مريضا من بين 20000 مريض بالفشل الكلوي وذلك بسبب مضاعفات كورونا، وفقا لجمعية "Kidney Care" الخيرية في المملكة المتحدة.
كما توفي 564 شخصا آخرين ممن خضعوا لعمليات زرع الكلى، بسبب "كوفيد-19"، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بين أولئك الذين يعانون من مشاكل كلوية خطيرة إلى أكثر من 1200.
وقال رئيس جمعية الكلى، غراهام ليبكين: "هناك 56000 شخص في المملكة المتحدة يخضعون لغسيل الكلى أو لعمليات الزرع".
وتابع: "من الواضح أنهم متضررون بشدة من كورونا.. يجب حمايتهم وتطعيهم كأولوية".
يشار إلى أن نصف الذين يخضعون لغسيل الكلى يبلغون من العمر 40 عاما أو أقل.
هذا ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في إحداث مشاكل في الكلى من جراء تخثر الدم.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2020-12-20
إكتشاف هام جديد حول كورونا.. "الشباب يموتون"
18:00 | 2020-12-20
احذروا.. الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا "داخل الفم"
12:00 | 2020-12-20
حالات حساسية من لقاح كورونا... كيف علّقت هيئة أميركية طبية؟ وبماذا نصحت؟
09:00 | 2020-12-20
هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية
06:00 | 2020-12-20
نصائح للطيارين بعد التطعيم بلقاح "موديرنا"...
23:00 | 2020-12-19
6 فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر
فيديو
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
20/12/2020 21:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 21:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يكتسح "بارما" برباعية في الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
20/12/2020 21:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact