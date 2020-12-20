صحة

احذروا.. الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا "داخل الفم"

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:00
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أعلن مركز سيدني لطب الأسنان في أستراليا ان الأطباء كثيرا ما يواجهون سؤالا بشأن ما إذا كان الماء الدافئ بالليمون يضر بصحة الأسنان.

 

وكان جواب الأطباء أنه يستحسن تجنب هذا النوع من السوائل، على اعتبار أن للمشروبات الحمضية ضررا كبيرا على الأسنان.

 

وقال المصدر إن "الأحماض الموجودة في الحمضيات من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا في الأسنان، معرضة إياها للتساقط".

 

وأضاف: "هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجدت نفسها في بيئة دافئة مثل الماء الدافئ".

 

وكانت دراسة سابقة أجرتها كلية "كينغز لندن" لطب الأسنان وجدت أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يوميا يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة.

 

يشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص لجأت في الآونة الأخيرة إلى خيار شرب الماء الدافئ والليمون بعد الاستيقاظ، بدلا من القهوة، خوفا من أضرارها الصحية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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