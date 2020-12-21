لمحبي القهوة.. 3 نصائح تجنّبكم زيادة الوزن





ورغم كل هذه الفوائد، فإن هناك بعض النصائح التي يجب الإلتزام بها بشأن القهوة لتجنب زيادة الوزن، وفق ما أورد موقع "eatthis" الإلكتروني.



3 نصائح تجنّبكم زيادة الوزن بسبب القهوة

1- عدم شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شهرة حول العالم، إذ يحبها الكثيرون جداً، في حين أنها تقدم الكثير من الفوائد للجسم مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري والزهايمر وسرطان القولون وفشل القلب، وتخفيض الوزن.ورغم كل هذه الفوائد، فإن هناك بعض النصائح التي يجب الإلتزام بها بشأن القهوة لتجنب زيادة الوزن، وفق ما أورد موقع "eatthis" الإلكتروني.3 نصائح تجنّبكم زيادة الوزن بسبب القهوة1- عدم شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح

يجب عدم تناول هذا الشراب على معدة فارغة في الصباح، إذ أنه يخفف الشعور بالجوع، الأمر الذي يجعل الشخص لا يتناول الطعام لفترة طويلة خلال النهار. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتناول الشخص الطعام دفعة واحدة، مما يساهم في زيادة الوزن.

2- الحد من كمية السكر المضاف إلى القهوة





ولهذا، يجب على النساء الحد من تناول السكر المضاف إلى ما لا يزيد عن 25 غ في اليوم، بينما يجب ألا يستهلك الرجال أكثر من 36 غراماً يومياً.



وقد يؤدي استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها إلى زيادة الوزن أو زيادة مخاطر صحة القلب.



3- تجنب المبيّضات يمكن للمشروبات السّكرية والمبيضات المحلاة أن تزيد من نسبة السكريات المضافة لديك بسرعة.ولهذا، يجب على النساء الحد من تناول السكر المضاف إلى ما لا يزيد عن 25 غ في اليوم، بينما يجب ألا يستهلك الرجال أكثر من 36 غراماً يومياً.وقد يؤدي استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها إلى زيادة الوزن أو زيادة مخاطر صحة القلب.3- تجنب المبيّضات

تحتوي ملعقة كبيرة من المبيّض القياسي على 30 سعرة حرارية و 2 غ من الدهون المشبعة لكل ملعقة كبيرة.



وتشتهر الدهون المشبعة بأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار "LDL"، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كذلك، يمكن للدهون المشبعة أنّ تؤدي إلى زيادة الوزن.