صحة

بُشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!

Lebanon 24
21-12-2020 | 09:00
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أعلنت الحكومة الألمانية مساء أمس الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 ، وذلك بعد ظهور سلالة أكثر شراسة من فيروس كورونا في بريطانيا.

 

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة زد دي إف "استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية"، فإنه "لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات" التي لا تزال "فعالة".

 

كما أضاف"سيكون ذلك خبرا جيدا جدا". وكان يشير خصوصا إلى لقاح تحالف فايزر-بيونتيك الذي استخدمته دول عدة في العالم ويتوقع أن يحظى قريبا بموافقة الوكالة الأوروبية للأدوية.

 

إلى ذلك، أوضح متحدث باسم وزارة الصحة أن اجتماع خبراء دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوع تم الأحد وقد شارك فيه ممثلون للإدارة الألمانية للمراقبة الصحية.

 

ظهرت في بريطانيا

يشار إلى أن السلالة الجديدة للفيروس ظهرت خصوصا في بريطانيا، ودفعت دولا أوروبية عدة إلى تعليق الرحلات الجوية الآتية من هذا البلد، فيما أعلنت لندن تشديد إجراءات الإغلاق في بعض مناطق إنجلترا.

 

كما سُجلت أيضا بضع إصابات في الدنمارك وإصابة في كل من هولندا وأستراليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

 

 

المصدر: العربية
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