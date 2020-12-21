لقاح كورونا.. هؤلاء الاشخاص لن يتمكنوا من تلقي التطعيم

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.





وذكرت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه. كما نصحت الأفراد الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين.



ووافقت السلطات الأميركية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.

استثناء الحساسية على الأطعمة

وأوضحت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19، لكنها أوضحت أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الأليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية، وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.

وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن 5 حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الإدارة أمس الجمعة إنه لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.