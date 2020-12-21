20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
لقاح كورونا.. هؤلاء الاشخاص لن يتمكنوا من تلقي التطعيم
Lebanon 24
21-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إنها تتابع تقارير عن حالات حساسية ناجمة عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وقدمت توصيات للأفراد الذين لديهم تاريخ مرضي من الحساسية.
وذكرت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة لأي من مكونات اللقاح عليهم تجنبه. كما نصحت الأفراد الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه لقاح كورونا عدم تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن الحساسية المفرطة تعني تلك التي تحتاج إلى دخول مستشفى أو العلاج بالأدرينالين.
ووافقت السلطات الأميركية على لقاحين للوقاية من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ومنحتهما ترخيص الاستخدام الطارئ.
استثناء الحساسية على الأطعمة
وأوضحت المراكز الأميركية أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة للقاحات عليهم استشارة أطبائهم بشأن مكونات لقاح كوفيد-19، لكنها أوضحت أن الأفراد الذين لديهم حساسية مفرطة تجاه بعض أنواع الأطعمة والحيوانات الأليفة واللاتيكس أو بعض الظروف البيئية، وكذلك من لديهم حساسية تجاه الأدوية التي تعطى عبر الفم أو تاريخ عائلي في الحساسية المفرطة يمكنهم رغم ذلك تلقي اللقاح.
وتتحرى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عن 5 حالات حساسية لأفراد تلقوا لقاح فايزر-بيونتك في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت الإدارة أمس الجمعة إنه لا ينبغي إعطاء لقاح شركة مودرنا الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأي أفراد لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته.
المصدر:
24
تابع
الأكثر قراءة
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
20:20 | 2020-12-20
20/12/2020 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
Lebanon 24
جنبلاط يشكر وهاب.. والسبب؟
20:06 | 2020-12-20
20/12/2020 08:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هذه تسعيرة السوق السوداء
09:00 | 2020-12-21
21/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
Lebanon 24
كورونا للركب في "السيتي سنتر"... هذا ما يجري عند المداخل (صورة)
19:14 | 2020-12-20
20/12/2020 07:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
Lebanon 24
يشكل ظاهرة فريدة على مستوى العالم.. هل يفقد الأردن البحر الميت؟
22:00 | 2020-12-20
20/12/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:15 | 2020-12-21
أكثر أمراض العيون شيوعا عند الأطفال
12:00 | 2020-12-21
عشاء العيد و"التخبيص".. خبيرة تكشف كيف يمكن تناول الطعام بدون زيادة الوزن!
09:00 | 2020-12-21
بُشرى سارة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
06:00 | 2020-12-21
لمحبي القهوة.. 3 نصائح تجنّبكم زيادة الوزن
23:00 | 2020-12-20
هل بإمكان كورونا أن يندمج في الجسم البشري؟
21:00 | 2020-12-20
إكتشاف هام جديد حول كورونا.. "الشباب يموتون"
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 16:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 16:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact