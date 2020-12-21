خبيرة تغذية تحدد برنامج يومي غذائي لتقوية المناعة

أشارت أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي ومدونة الطهي، نوريا ديانوفا، إلى كيفية تقوية جهاز المناعة باستخدام قائمة أطعمة خاصة.



وقالت ديانوفا لـ "سبوتنيك" إن البروتينات ومجموعة من الفيتامينات، خاصة "سي ودي"، يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي، والشيء الرئيسي هو أنه يجب تضمين نوع من البروتين في كل وجبة.

وتابعت ديانوفا "بالنسبة للإفطار، يفضل تناول عصيدة الحليب مع قطعة جبن تحتوي على بروتين حيواني، بالإضافة إلى فنجان من القهوة وبعض الفواكه المجففة، على سبيل المثال المشمش".



وأضافت ديانوفا بالنسبة لوجبة الغداء، يستحسن تناول الدجاج أو الأسماك، مع الخضار، فهي مصدر غني بالفيتامينات والكربوهيدرات.



ويحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإنفلزنزا الموسمية.