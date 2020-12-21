أكثر أمراض العيون شيوعا عند الأطفال

غالبًا ما تكون مشاكل البصر عند الأطفال خُلقية، لكن بعضها قد ينتج أيضًا عن الحوادث أو الصدمات. يتم إجراء أول تقييم لعيون الأطفال عندما يُنهي الرضيع شهره الثالث. إذا إشتبه طبيب الأطفال في وجود مشكلة على مستوى العينين، فقد يوصي بزيارة طبيب عيون الأطفال الذي سيقوم بإجراء تحقيقات وقياسات شاملة للكشف عن قدرات الطفل البصرية، وإذا إستدعت الحالة العلاج، سينصح الأبوين بإختيار أفضل الحلول العلاجية التي تناسب حالة طفلهما. طبيبة العيون البروفيسور مروة أيتان توزونالب، رئيسة قسم أمراض العيون بمستشفى أجيبادم ألتوني زادة بإسطنبول، وصاحبة أكثر من 20 سنة من الخبرة في علاج إضطرابات البصر لدى الأطفال، تصف لنا في هذه المقالة أكثر مشاكل العيون شيوعا بين الأطفال، والحلول المتوفّرة اليوم لشفاء الحالات المعقدة بنجاح.

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يجب فحص عيون الأطفال لأول مرة عندما يبلغون من العمر 3 أشهر، أي عندما يكتسبون القدرة على تتبع الأشياء بأعينهم. يعد هذا الفحص الأول مهمًا لتشخيص مشاكل العيون الخلقية مثل إعتام عدسة العين، الجلوكوما، أخطاء الإنكسار، الحول وغيرها). أكثر مشاكل العيون شيوعاً بين الأطفال هي أخطاء الإنكسار، وتكون في غالب الأحيان خُلُقية، وتليها حالة العين الكسولة والحول. في كل حالة، يتمّ تقييم التطورات المستقبلية للمرض وتحديد نوع العلاج الذي ينبغي تطبيقه لشفاء العين أو تحسين الرؤية، وإذا كانت المشكلة مهمّة جدًا، فيمكن التوصية بارتداء النظارات قبل نهاية السنة الأولى من العمر. ننصح بمراجعة طبيب عيون الأطفال كل 6 أشهر في السنين الأولى من الحياة لأنه من الممكن للأطفال الذين تم تشخيصهم بمشاكل بصرية أن يبدأوا في ارتداء النظارات خلال الثلاث سنوات الأولى من عمرهم وهذا هو الحال مع مشاكل الانكسار. ويختلف جدول التتبع بالنسبة للحالات الأخرى مثل رأرأة العين (حركة الحدقة اللاإرادية) والحول. إذا كان الطفل يعاني من الحول وتم تشخيصه قبل أن يبلغ من العمر سنة واحدة، نقوم بإجراء القياسات الإعتيادية، وإذا لم نلاحظ وجود مشاكل الإنكسار، فتنجري الجراحة عند بلوغه سنة واحدة.

التشخيص في الوقت المناسب مهم جدًا لعلاج أي مشكلة في عيون الأطفال. في أفضل الأحوال، ينبغي عرض الرضيع على متخصّص قبل بلوغه عامه الأول. إذا تمّ تخصيص خلل في البصر بعد سن 3 أو 5 سنوات، فإن الوضع يُصبح أكثر تعقيدًا، وإرتداء النظارات أو الترقيع لن يكونا كافيين لتصحيح النظر. على سبيل المثال، إذا كان الطفل يعاني من مدّ البصر، فنحن نعلم أنه سيصاب بالحول في سن 3 سنوات أو حتى قبل ذلك. لكن، إذا إرتدى النظارات في سنّ مبكرة، فلن يُصاب الطفل بالحول أو بالعين الكسولة. تستمر قدراتنا البصرية في التطور إلى غاية سنّ 8 سنوات، وأحيانًا قد تتواصل إلى سنّ 10 سنوات. إذا تمّ تشخيص أخطاء انكسارية لدى الطفل قبل هذا العمر، يتم استخدام النظارات والعدسات اللاصقة والترقيع لحلّ المشكلة بنجاح. لكن، بعد سن 8 إلى 10 سنوات، لا يستطيع الطب فعل أي شيء. العين الكسولة غير المعالجة ستظل كذلك مدى الحياة، لا تزداد الحالة سوءًا، ولكنها لا تحسن أيضًا.