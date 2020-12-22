19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
كيف تتحقق من إصابتك بالحمى من دون مقياس حرارة؟ إليك الأعراض
Lebanon 24
22-12-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الحمى عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية، عادة بسبب عدوى أو مرض أساسي.
ويمكن استخدام موازين الحرارة لقياس درجة حرارة الشخص، ولكن من الممكن الاشتباه في وجود حمى من دون مقياس حرارة. وهذا بسبب وجود أعراض شائعة مرتبطة بالحمى، مثل آلام الجسم والقشعريرة واحمرار الجلد والتعرق أو الجفاف.
- كيف تتحقق من إصابتك بالحمى من دون مقياس حرارة؟
إن معرفة الأعراض المصاحبة للحمى هي أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابا بالحمى عندما لا تكون قادرا على قياس درجة حرارتك.
وعلى سبيل المثال، غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بالحمى من:
- آلام الجسم وضعفه والصداع
- قشعريرة
- احمرار الوجنتين
- التعرق والجفاف
- تغير الشعور في درجة حرارتك.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين: مواقف مهمة سيطلقها سلامة اليوم بشأن الدعم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: مواقف مهمة سيطلقها سلامة اليوم بشأن الدعم.. إليكم التفاصيل
19:18 | 2020-12-21
21/12/2020 07:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يفجع بوفاة قريبه: "بكرت الرحيل يا حبيب القلب" (صورة)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يفجع بوفاة قريبه: "بكرت الرحيل يا حبيب القلب" (صورة)
15:00 | 2020-12-21
21/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل جو بجاني.. سيرين عبد النور تتسائل عن علاقته بملف مرفأ بيروت!
Lebanon 24
بعد مقتل جو بجاني.. سيرين عبد النور تتسائل عن علاقته بملف مرفأ بيروت!
15:00 | 2020-12-21
21/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء تصعب إصابتهم بكورونا.. فهل أنتم من بينهم؟
Lebanon 24
هؤلاء تصعب إصابتهم بكورونا.. فهل أنتم من بينهم؟
17:15 | 2020-12-21
21/12/2020 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن توضح.. هذا الفيديو قديم
Lebanon 24
قوى الامن توضح.. هذا الفيديو قديم
20:58 | 2020-12-21
21/12/2020 08:58:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2020-12-22
"كورونا" المتحورة والأطفال.. علماء يحذرون من خطر محتمل!
23:00 | 2020-12-21
أطعمة محددة تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بأكثر من 50%!
21:00 | 2020-12-21
خبيرة تغذية تحدد برنامج يومي غذائي لتقوية المناعة
19:00 | 2020-12-21
لماذا لا تثير سلالة كورونا الجديدة القلق؟ خبراء يشرحون
17:15 | 2020-12-21
هؤلاء تصعب إصابتهم بكورونا.. فهل أنتم من بينهم؟
15:15 | 2020-12-21
أكثر أمراض العيون شيوعا عند الأطفال
فيديو
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
22/12/2020 14:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
08:30 | 2020-12-22
22/12/2020 14:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل طائرة منكوبة بعد اصطدامها بالطيور.. شاهدوا ردة فعل الطيار
Lebanon 24
فيديو من داخل طائرة منكوبة بعد اصطدامها بالطيور.. شاهدوا ردة فعل الطيار
07:26 | 2020-12-22
22/12/2020 14:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact