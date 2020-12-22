صحة

كيف تتحقق من إصابتك بالحمى من دون مقياس حرارة؟ إليك الأعراض

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:00
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تحدث الحمى عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية، عادة بسبب عدوى أو مرض أساسي.

ويمكن استخدام موازين الحرارة لقياس درجة حرارة الشخص، ولكن من الممكن الاشتباه في وجود حمى من دون مقياس حرارة. وهذا بسبب وجود أعراض شائعة مرتبطة بالحمى، مثل آلام الجسم والقشعريرة واحمرار الجلد والتعرق أو الجفاف.

- كيف تتحقق من إصابتك بالحمى من دون مقياس حرارة؟

إن معرفة الأعراض المصاحبة للحمى هي أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابا بالحمى عندما لا تكون قادرا على قياس درجة حرارتك.

وعلى سبيل المثال، غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بالحمى من:

- آلام الجسم وضعفه والصداع

- قشعريرة

- احمرار الوجنتين

- التعرق والجفاف

- تغير الشعور في درجة حرارتك.

المصدر: روسيا اليوم
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