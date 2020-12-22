صحة

هل الإستحمام بالماء الساخن يقيك من الإصابة بكورونا؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 18:00
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة مفادها أن الإكثار من شرب الماء يساعد على تخليص الجسم من فيروس كورونا، بحسب موقع "إم إس إن".

وتقول النصيحة التي انتشرت على نحو واسع على فيس بوك إن شرب الماء كل 15 دقيقة يحمي من فيروس كورونا، ويزعم مروجو هذه الإشاعة أن الماء يمكن يطرد الماء من الحلق للمعدة التي تقتل أحماضها الفيروس.

ورغم أن شرب الكثير من الماء مفيد للصحة، إلا أن الخبراء ينفون قدرته على محاربة فيروس كورونا، ويقول الدكتور كريس جونسون الأستاذ المساعد في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة تمبل إن "شرب الماء ليس له أي تأثير على وصول الفيروس إلى مجرى الهواء والرئتين، وإذا استنشقت رذاذ أنفاس مصاب، سينتقل الفيروس عبر المجاري الهوائية إليك".

وأضاف "بعبارة أخرى، شرب الماء لن يمنع فيروس كورونا من الوصول إلى مجاري الهواء والرئتين".

وانتشرت أسطورة أخرى على الإنترنت تقول إن الاستحمام بالماء الساخن، يمكنه منع الإصابة بكورونا، حيث يرفع الماء الساخن حرارة الجسم ويوقف نشاط الفيروس.

إلا أن منظمة الصحة العالمية تقول إن حرارة الجسم تبقى بين 36.5 و 37 درجة مئوية، بغض النظر عن حرارة مياه الاستحمام، ولن يساعد الماء الساخن بأي حال على محاربة الفيروس.
المصدر: 24
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