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صحة
لهذه الأسباب.. ينبغي قياس ضغط الدم في الذراعين
Lebanon 24
23-12-2020
|
12:00
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خلصت دراسة أجراها باحثون بريطانيون في جامعة "إكستر"، إلى أهمية قياس ضغط الدم في الذراعين.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحثين أن عملية قياس الضغط في الذراعين قد تساعد في إنقاذ الأرواح.
وتوصل الباحثون إلى أن هناك دليلا قويا على أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين، مؤشر على زيادة خطر الإصابة بنوبات القلب، والسكتات الدماغية، والموت.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج اعتمدت على البيانات التي تم جمعها من 24 دراسة عالمية، أجريت على 54 ألف شخص في أوروبا، والولايات المتحدة، وإفريقيا وآسيا.
وتنصح توجيهات ضغط الدم الدولية العاملين في مجال الصحة بقياس ضغط الدم في الذراعين، عند تقييم خطر أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذه النصيحة تم تجاهلها بشكل واسع، بحسب الباحثين.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كريس كلارك إن: "فحص ذراع واحدة ثم الأخرى بجهاز قياس ضغط الدم المستخدم بشكل روتيني هو أمر رخيص ويمكن تنفيذه في أي مكان للرعاية الصحية، دون الحاجة إلى معدات إضافية أو باهظة الثمن".
المصدر: سبوتنيك
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