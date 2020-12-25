صحة

الحرمان من النوم خطر صحي داهم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-12-2020 | 06:00
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الحرمان من النوم خطر على الصحة، وفيما يلي بعض المخاطر الناجمة عن قلة النوم، حسب موقع "إم إس إن".
 
خطر على الدماغ 
كشفت دراسات أن النوم أقل من 8 ساعات في الليلة، قد يعزز خسارة أنسجة المخ بتحفيز التنكس العصبي. ولاحظ الباحثون أن نقص النوم في ليلة واحدة فقط يهدد الدماغ.
خطر الإصابة بالإنفلونزا

أظهرت دراسة أن الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة، أكثر عرضة للإصابة بالزكام 4 مرات تقريبًا مقارنة مع الذين ينامون 8 ساعات على الأقل، لأن قلة النوم تضعف جهاز المناعة وتعرض الجسم أكثر للفيروسات.
صعوبة التحكم في العواطف

تكون المراكز العاطفية في الدماغ أكثر تفاعلًا بنسبة 60% عند الحرمان من النوم. يمكن أن يؤثر هذا النوع من فرط الحساسية العاطفية على مجالات أخرى من حياتك، خاصة عن الحرمان المطول من النوم.
وحسب خبراء، فإن مرضى الأرق، أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب السريري بعشرة أضعاف مقارنةً مع غيرهم.
 
فقدان الذاكرة

يلعب النوم دوراً مهمًا في التعلم، حتى للبالغين الذين غادروا المدرسة، فقلة النوم تؤثر بشدة على الذاكرة. كما يؤثر الحرمان من النوم على دوافع الشخص، وحكمه، وتصوره للأحداث.
 
الإفراط في الطعام وزيادة الوزن

يميل الناس إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والحصص الأكبر عندما لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.
في دراسة نُشرت في مجلة سايكو نيورولوجي العلمية، فحص الباحثون عادات لدى 16 رجلاً بوزن طبيعي في الأكل، بعد حرمانهم من النوم، وتبين أنهم تناولوا المزيد من الطعام في اليوم التالي.
خطر السكتة الدماغية
يرتبط النظام الغذائي السيئ وقلة النشاط البدني بأضرار في الأوعية الدموية الدماغية، إلى جانب قلة النوم التي تعتبر من عوامل الخطر.
تشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن قلة النوم، تزيد خطر الإصابة بالأمراض الدماغية الوعائية.
الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قلة النوم مثل السمنة، والتدخين، وقلة النشاط والضغط النفسي تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم، وتقول إحدى الدراسات إن النوم أقل من 5 ساعات في الليلة، يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بارتفاع ضغط دم الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و 59 عاماً. 
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