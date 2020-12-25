16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
هل يجب ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا؟
Lebanon 24
25-12-2020
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي من العوامل الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا،
بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأميركية.
ومع اعتماد بعض اللقاحات في العديد من الدول، لا تزال هناك بعض التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات حول فاعلية اللقاح، وتأثيراته الجانبية، والفئات المؤهلة وغير المؤهلة للحصول عليه.
ومن بين الأسئلة التي أثيرت في الآونة الأخيرة إذا كان الحصول على اللقاح يمكن أن يغني عن ارتداء الكمامة؟
من الناحية العملية، لا تتحقق المناعة فوراً بعد التطعيم، ولن يكون اللقاح متاحاً للجميع في نفس الوقت، لذلك، وحتى بعد تطعيم الأفراد المعرضين للخطر والمجموعات الأخرى، لا تزال هناك حاجة لتدابير الوقاية الأساسية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
وقالت الدكتورة ماريبيث سيكستون أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لارتداء الكمامات في المستقبل المنظور، وربما للعام المقبل، وحتى الربع الثالث من عام 2021 عندما نتوقع أن نكون قادرين على تطعيم أعداد كبيرة من عامة الناس".
وفي حين أن اللقاح فعال للغاية، إلا أنه لن يمنح مناعة للجميع، وتشير بيانات الفعالية الخاصة بلقاح فايزر إلى أنه فعال بنسبة 95%، وهي نسبة أعلى مما توقعه معظم الخبراء في الأصل، لكن هذا يعني أنه لا يزال هناك جزء من السكان الذين لن يكتسبوا المناعة المطلوبة بعد اللقاح.
وسيكون ارتداء الكمامة ضرورياً لحماية الفئات التي لن تكون محصنة بعد الحصول على اللقاح، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل الوصول إلى مناعة القطيع، خاصة مع لقاح جديد يتكون من جرعتين.
ومن غير المعروف ما إذا كان الأشخاص الذين يتلقون اللقاح لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس، ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان الشخص الذي يتم تطعيمه يمكن أن يصاب بالعدوى التي تؤدي إلى التهابات ثانوية.
ويتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا على جرعتين، وستحتاج إلى أخذ حقنتين بفارق ثلاثة إلى أربعة أسابيع لاستكمال العلاج. وعلاوة على ذلك، لن تحدث المناعة بمجرد الحصول على جرعة اللقاح، ومن المحتمل ألا تحقق مستويات المناعة المطلوبة للوقاية من العدوى لمدة 28 يوماً، وستكون الكمامة ضرورية لحمايتك وحماية الآخرين إلى أن يستجيب جسمك للقاح.
المصدر: 24
الأكثر قراءة
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
22:12 | 2020-12-24
24/12/2020 10:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار في السوق السوداء صباح الميلاد؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار في السوق السوداء صباح الميلاد؟
10:17 | 2020-12-25
25/12/2020 10:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط أجواء العيد.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
وسط أجواء العيد.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء
21:29 | 2020-12-24
24/12/2020 09:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
4 زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: "حزب الله" يستنفر!
Lebanon 24
4 زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: "حزب الله" يستنفر!
09:00 | 2020-12-25
25/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة يؤكد: حالة المريض مستقرة.. اليكم المعلومات عن الشخص المصاب بطفرة كورونا الجديدة
Lebanon 24
وزير الصحة يؤكد: حالة المريض مستقرة.. اليكم المعلومات عن الشخص المصاب بطفرة كورونا الجديدة
14:10 | 2020-12-25
25/12/2020 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:00 | 2020-12-25
"السر الأكبر".. لِمَ ظهر كورونا في بعض البلاد قبل إعلانه في الصين؟
12:00 | 2020-12-25
كوب الشاي الأخضر.. هذا ما يفعله بجسمك
09:00 | 2020-12-25
اتبع هذا النظام الغذائي واحرق دهون البطن!
06:00 | 2020-12-25
الحرمان من النوم خطر صحي داهم.. إليكم التفاصيل
23:00 | 2020-12-24
لهذا السبب تفاقمت الموجة الثانية من تفشي كورونا
22:00 | 2020-12-24
إذا كنت تأكل بكثرة في وجبة العشاء.. إليك هذه النصائح
فيديو
كرة وردية غامضة تظهر قرب موقع سقوط نيزك! (فيديو)
Lebanon 24
كرة وردية غامضة تظهر قرب موقع سقوط نيزك! (فيديو)
15:00 | 2020-12-25
25/12/2020 19:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من "هواوي" هدية الأعياد.. إليكم مواصفاته! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من "هواوي" هدية الأعياد.. إليكم مواصفاته! (فيديو)
12:00 | 2020-12-25
25/12/2020 19:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف مصياف السورية عبر لبنان.. والدفاعات الجوية تتصدّى للصواريخ (فيديو)
Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف مصياف السورية عبر لبنان.. والدفاعات الجوية تتصدّى للصواريخ (فيديو)
06:26 | 2020-12-25
25/12/2020 19:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact