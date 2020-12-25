صحة

هل يجب ارتداء الكمامة بعد الحصول على لقاح كورونا؟

Lebanon 24
25-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-778141-637445003515865122.jpg
Doc-P-778141-637445003515865122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي من العوامل الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأميركية.

ومع اعتماد بعض اللقاحات في العديد من الدول، لا تزال هناك بعض التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات حول فاعلية اللقاح، وتأثيراته الجانبية، والفئات المؤهلة وغير المؤهلة للحصول عليه.

ومن بين الأسئلة التي أثيرت في الآونة الأخيرة إذا كان الحصول على اللقاح يمكن أن يغني عن ارتداء الكمامة؟
من الناحية العملية، لا تتحقق المناعة فوراً بعد التطعيم، ولن يكون اللقاح متاحاً للجميع في نفس الوقت، لذلك، وحتى بعد تطعيم الأفراد المعرضين للخطر والمجموعات الأخرى، لا تزال هناك حاجة لتدابير الوقاية الأساسية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وقالت الدكتورة ماريبيث سيكستون أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا "أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لارتداء الكمامات في المستقبل المنظور، وربما للعام المقبل، وحتى الربع الثالث من عام 2021 عندما نتوقع أن نكون قادرين على تطعيم أعداد كبيرة من عامة الناس".

وفي حين أن اللقاح فعال للغاية، إلا أنه لن يمنح مناعة للجميع، وتشير بيانات الفعالية الخاصة بلقاح فايزر إلى أنه فعال بنسبة 95%، وهي نسبة أعلى مما توقعه معظم الخبراء في الأصل، لكن هذا يعني أنه لا يزال هناك جزء من السكان الذين لن يكتسبوا المناعة المطلوبة بعد اللقاح.

وسيكون ارتداء الكمامة ضرورياً لحماية الفئات التي لن تكون محصنة بعد الحصول على اللقاح، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل الوصول إلى مناعة القطيع، خاصة مع لقاح جديد يتكون من جرعتين.

ومن غير المعروف ما إذا كان الأشخاص الذين يتلقون اللقاح لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس، ولا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان الشخص الذي يتم تطعيمه يمكن أن يصاب بالعدوى التي تؤدي إلى التهابات ثانوية.

ويتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا على جرعتين، وستحتاج إلى أخذ حقنتين بفارق ثلاثة إلى أربعة أسابيع لاستكمال العلاج. وعلاوة على ذلك، لن تحدث المناعة بمجرد الحصول على جرعة اللقاح، ومن المحتمل ألا تحقق مستويات المناعة المطلوبة للوقاية من العدوى لمدة 28 يوماً، وستكون الكمامة ضرورية لحمايتك وحماية الآخرين إلى أن يستجيب جسمك للقاح.
المصدر: 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-25
12:00 | 2020-12-25
09:00 | 2020-12-25
06:00 | 2020-12-25
23:00 | 2020-12-24
22:00 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website