علامات تدل على أنكم لا تأكلون الدهون الصحية

من المفيد جداً تزويد الجسم بالدهون الصحية لأن هذا يعزز قدرته على امتصاص الفينتامينات والعناصر الغذائية المختلفة وخصوصاً A وD وE وK.وفي حال عدم فعل هذا من الممكن أن تظهر بعض العلامات على الجسم ومنها الشعور بالتعب الذي ينتج أيضاً عن سوء امتصاص الجسم لبعض الفيتامينات وخصوصاً A وD وEوK.وقد ينتج عن هذا أيضاً تراجع قوة جهاز المناعة وإن كان يتم تناول الكثير من الخضار والفواكه. ومن أعراض نقص الدهون أيضاً حدوث المشاكل الجلدية ومنها جفاف البشرة وتقشرها والتهابها.كذلك يمكن لمشاكل الشعر أن تدل على ذلك. وفي هذه الحالة يجب تناول الاطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 مثل الجوز والسمك.ومن الممكن أن ينتج عن نقص الدهون الصحية خلل هرموني يسبب لدى النساء عدم انتظام الدورة الشهرية. ويمكن أن يؤدي إلى هذا النقص في الفيامين D وB12 والسيلينيوم. ولمنع هذا من المهم تناول زيت جوز الهند وزيت الخردل وزيت الزيتون والأفوكادو والسمك وخصوصاً السلمون والماكريل والتونة فضلً عن المكسرات النيئة.