هل سلالة "كوفيد-19" الجديدة مميتة أكثر او أقل من سابقاتها؟

حذر علماء في دراسة من أن سلالة فيروس كورونا المتحور المنتشرة في بريطانيا معدية بنسبة 56% أكثر من النسخة الأصلية، وحثوا على طرح لقاح سريع للمساعدة في منع المزيد من الوفيات.

ومن المرجح أن يعزز الشكل الجديد، الذي ظهر في جنوب شرق إنجلترا وينتشر بسرعة، دخول المستشفيات والوفيات من "كوفيد" العام المقبل، بحسب الدراسة التي نشرها يوم الأربعاء مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والصحة العامة.

وقال الباحثون، الذين يركزون على جنوب شرق إنجلترا وشرقها ولندن، إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة المتحولة مميتة إلى حد ما أو أقل من سابقتها.