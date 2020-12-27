صحة

الخطأ في اختيار نوعية الشامبو يؤدّي إلى قشرة في الرأس

Lebanon 24
27-12-2020 | 06:00
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يؤدي اختيار نوعية الشامبو الخاطئة إلى مشاكل في شعر الإنسان وقشرة الرأس، ويعاني الكثيرون من مشكلات بسبب جهلهم بكيفية اختيار نوعية الشامبو الأفضل لهم والتي تتناسب مع طبيعة شعرهم.

ويفقد الشعر بريقه ولمعانه بسبب بعض المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أنواع الشامبو المختلفة التي ينسجم كل واحد منها مع نوعية محددة من الشعر.
لذلك ينصح خبراء الصحة والجلد بمعرفة ميزات وأنواع الشامبو وشراء المناسب للشعر واستخدامه والابتعاد عن النوعيات الأخرى التي من شأنها أن تسبب مشكلات مختلفة في الشعر وفروة الرأس.
المتخصص بالصحة والجمال، عن خبراء، بعض النصائح بشأن اختيار نوعية الشامبو المناسبة للشعر.
الشامبو المناسب للشعر المصبوغ
نصح الخبراء باستخدام الشامبو المخصص للشعر المصبوغ في حال كان الشعر قد صبغ حديثا، ونصح الخبراء بشراء شامبو ذي درجة أحماض منخفضة بحيث لا يفقد الشعر لونه المكتسب بسهولة ولا يؤدي استخدامه لإزالة جزيئات الصبغة.
لكن استخدام هذا الشامبو يسبب مشكلة أحيانا لدى الأشخاص الذين يملكون شعرا دهنيا، لأن هذه الشامبو لن تنظف شعرك تماما مثل معظم أنواع الشامبو الأخرى.
الشامبو الأفضل لإصلاح الشعر
يحتاج الشعر التالف (تقصف - تكسر - جفاف)، لذلك عند محاولة إصلاح الشعر يجب البحث عن أنواع شامبو تحتوي على بروتين وأحماض أمينية مضافة للمساعدة في إعادة بناء جذع الشعر بعد تعرضه للتلف وتخفيف المشاكل التي تتزامن مع تلف الشعر.
وفي هذه المرحلة، يجب أن تتجنب استخدام الشامبو المنقي (المطهر) أو الشامبو المضاد للفطريات أو الشامبو المخصص للاستخدام مع الشعر الدهني.
وبدورها نقلت مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، عن خبيرة ألمانية بعض النصائح الجوهرية لطريقة اختيار الشامبو المثالي للشعر.
الشعر الخفيف
أشارت الخبيرة إلى أن الشعر الخفيف يحتاج إلى شامبو يحتوي على مواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران أو حمض السيليسيك، وتعمل هذه المواد على تقوية الشعر من دون إثقاله واتعاب البصلة.
الشعر الجاف
أما لأصحاب الشعر الجاف، نصحت الخبيرة باختيار شامبو غني بالمواد المرطبة مثل البانثينول والمواد المقوية والمغذية كالكيراتين وبروفيتامين "بي 5".
الشعر الدهني
أما بالنسبة للأشخاص الذي يعانون من الشعر الدهني، أشارت الخبيرة إلى ضرورة اختيار نوعية شامبو تحتوي على خلاصة نبات القراص، التي تساعد على التخلص من الدهون، وتعيد التوازن للشعر.
الشعر الأجعد
وخصصت الخبيرة نصيحة للأشخاص الذي يعانون من طبيعة شعرهم الأجعد، والذي يصعب تمشيطه، خصوصا إذا كان طويلا، من خلال استخدام شامبو يحتوي على بروتين الحليب أو بروتين القمح، والذي يساهم بترويض الشعر.
وأكدت الخبيرة على ضرورة غسل الشعر بشكل جيد لمدة لا تقل عن 30 ثانية والحرص على تخليص الشعر من جميع بقايا الشامبو والتي تسبب موادها تلفا للشعر في حال بقائها.
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