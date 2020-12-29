صحة

سيجارة واحدة في اليوم.. ماذا تعني "صحيا"؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-779124-637448265678443561.jpg
Doc-P-779124-637448265678443561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد عدد من الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة فقط في اليوم أنهم "مدخنون عاديون" وبعيدون كل البعد من الإدمان.

إلا أن دراسة أميركية حديثة وجدت العكس تماما، وقالت إن "الأشخاص الذين يدخنون مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكونوا مدمنين على النيكوتين ويحتاجون إلى العلاج".
ودرس خبراء أميركيون أكثر من 6700 مدخن، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون 1 إلى 4 سجائر في اليوم كانوا مدمنين فعلا.
ومع ذلك، لاحظ الفريق أن حالات الإدمان الأكثر حدة لها علاقة بعدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا.

وقال مؤلف الدراسة، جوناثان فولدز، من جامعة ولاية بنسلفانيا: "في الماضي، كان الأطباء يعتبرون أن الأشخاص الذين يدخنون حوالي 10 سجائر يوميا أو أكثر هم فقط من المدمنين".
وأضاف: "لكن هذه الدراسة توضح أن العديد من المدخنين، حتى أولئك الذين لا يدخنون كل يوم، يمكن أن يدمنوا السجائر".
لذلك يقول الخبراء، حين يسألك الطبيب عن عدد السجائر التي تدخنها في اليوم، من المهم جدا أن يكون الجواب صريحا، مشيرين إلى أن الجواب الصريح يحدد مدى إدمانك النيكوتين ويسهل عملية العلاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-29
19:31 | 2020-12-29
18:00 | 2020-12-29
17:00 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
09:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website