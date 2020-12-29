صحة

صداع عنيف والتهاب بالذراعين.. متلقو لقاحات كورونا يروون أعراضهم الجانبية

Lebanon 24
29-12-2020 | 17:00
A-
A+
Doc-P-779143-637448307724314482.jpg
Doc-P-779143-637448307724314482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بدء حملات التطعيم بلقاح كورونا في العالم، تعاني قلة منهم من آثار جانبية بعد تلقي جرعة اللقاح.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحدثت مع بعض الأشخاص الذين حصلوا على أحد لقاحي فايزر ومودرنا، وهذه هي الأعراض التي شعروا بها.

تقول الدكتورة، تانيشا ويلسون، إنها شعرت بأسوأ صداع في حياتها بعد ساعتين ونصف من الحقن، كما شعرت بموجة من الغثيان، جعلتها تطلق تأوها لا إراديًا بصوت عالٍ، وأضافت ويلسون: "شعرت وكأنني تعرضت للضرب".

وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذا ليس ما يشعر به معظم الأشخاص الذين يتلقون اللقاح بعد ذلك، وأن ما حدث مع الدكتور ويلسون لم يكن شائعا في التجارب السريرية للقاحي فايزر ومودرنا.

أفادت شركة فايزر أن حوالي 13 بالمائة من المتلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا يعانون من صداع شديد بعد الجرعة الأولى، بينما نحو حوالي 16 في المائة من أولئك الذين تلقوا لقاح مودرنا، عانوا من أثار جانبية منعتم من ممارسة روتينهم اليومي.

ارتعاش
وقال أحد العاملين في مستشفى في مدينة آيوا، إنه شعر بأعراض مثل الارتعاش وضباب الدماغ، كما تساءل ممرض مساعد في مدينة غليندورا بولاية كاليفورنيا، عما إذا كانت الحمى التي أصيب بها هي أحد الآثار الجانبية للقاح أو علامة على إصابته بكورونا.

وأشار آخرون إلى أنهم يعانون من التهاب الذراعين. وشبه البعض الآلام بآلام لقاح الأنفلونزا. وأكدت الدكتورة ويلسون إلى أن الصداع التي شعرت به اختفى في غضون 36 ساعة من حقنها بالجرعة الأولى.

تختفي في غضون أيام
وقالت بيتي شانون، 81 عامًا، مقيمة في دار مسنين بمدينة مورغانتاون، فيرجينيا، إن بعض زملائها المقيمين في الدار كانوا يعانون من اضطراب في المعدة بعد أن أصبحوا من أوائل كبار السن في البلاد الذين يتلقون لقاح.

بينما كان لورينزو ألفونسو، 34 عامًا، وهو ممرض مساعد في كاليفورنيا، متعبًا وألمًا بشكل غير عادي، وقالت Delayna Frint، ممرضة في كولورادو، إن ذراعها أصيبت بألم شديد بعد الحقنة الأولى لدرجة أنه من أجل تعليق أكياس العلاج عن طريق الوريد، كان عليها إنزال المدرجات.

وأكد الخبراء أن هذه الآثار الجانبية تختفي في غضون قليلة، وقال الدكتور بول أوفيت، اختصاصي اللقاحات بجامعة بنسلفانيا وعضو اللجنة الاستشارية لقاح إدارة الغذاء والدواء: "نطلق عليها آثارًا جانبية. لكنها في الحقيقة مجرد تأثير. هذا ما تفعله استجابتك المناعية عندما تستجيب للعدوى".

وأوضح اللقاح يعمل على حث الجسم على صنع بروتين معين يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا البشرية، وأن وجود هذا البروتين في الجسم يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة جديدة يمكنها تدمير الفيروس، لكن هذه العملية تطلق أيضًا مواد يمكن أن تسبب التهابات، والتي يمكن أن تؤدي إلى الحمى والتعب والصداع وأعراض أخرى.

وقالت الدكتورة ميغان حجار، من مدينة فارمنغتون، كونيتيكت، إنها شعرت ببعض الأعراض التحسسية الخفيفة، مثل "حكة في جميع أنحاء الجسم" و "خلايا صغيرة وخفيفة على طول الساعد".

وذكرت الدكتورة سيلفيا أوسو أنسا، وهي طبيبة طوارئ في بيتسبرغ، أنها شعرت بآلام خفيفة في العضلات ووجع في الذراع اليسرى واحتقان في الأنف وصداع خفيف.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-29
19:31 | 2020-12-29
18:00 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
12:00 | 2020-12-29
09:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website