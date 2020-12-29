ما هي أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال؟

ظهرت سلالة الفيروس التاجي الجديدة منذ بداية كانون الاول، وعلى الرغم من كونها معدية أكثر من النسخة الأصلية للفيروس، إلا أنها ليست مميتة أكثر، وفقا للعلماء.

وعلى الرغم من أن السلالة الأصلية لفيروس كورونا كانت تستهدف كبار السن ومن يعانون من بعض الحالات الصحية الكامنة، تشير بعض الأدلة إلى أن السلالة الجديدة من المرجح أن تصيب الأطفال هذه المرة.

ويُعتقد أن الأطفال أقل تأثرا بـ"كوفيد19" بسبب كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، عبر مستقبل يسمى ACE2، والذي يوجد في العديد من الخلايا في الجهاز التنفسي العلوي.

وكمية ACE2 التي يعبر عنها الشخص تزداد باطراد بمرور الوقت، ما يعني أن الأطفال الصغار لديهم القليل جدا منها.

وأوضحت البروفيسورة ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن وعضو NERVTAG: "أعتقد أنه فيما يتعلق بموضوع الأطفال، علينا توخي الحذر بشأن ما نقوله. نحن لا نقول إن هذا فيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد أو يكون أكثر تحديدا في قدرته على إصابة الأطفال، لكننا نعلم أن SARS-CoV-2 لم يكن فعالا في إصابة الأطفال مثل البالغين".

وتابعت: "واجه الفيروس السابق صعوبة أكبر في ربط ACE2 والدخول إلى الخلايا، وبالتالي فإن البالغين، الذين لديهم كميات وفيرة من ACE2 في الأنف والحلق، كانوا أهدافا سهلة وكان من الصعب إصابة الأطفال. والفيروس الأحدث لديه وقت أسهل في القيام بذلك، وبالتالي فإن الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين، ربما".