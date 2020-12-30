هذا ما يحدث لجسمك عند الإقلاع عن شرب القهوة

من المعروف أنه يمكن للكميات الصغيرة من الكافيين أن تكون مفيدة للغاية للصحة، ولكن الإقلاع عن شرب القهوة قد يحمل آثارا جانبية على الجسم بشكل عام.ولأن القهوة مليئة بمضادات الأكسدة، فإنها يمكن أن تساعد في موازنة حالات الصحة العقلية المختلفة، ويمكن أن تساعدنا في الواقع على العيش لفترة أطول.ولكن عندما نتناول هذا المشروب الساخن بكميات كبيرة على أساس منتظم، فقد تصبح هذه الفوائد الصحية دون جدوى بسبب قلة النوم، والقلق المتزايد، والرغبة الشديدة في تناول السكر، من بين أعراض أخرى يمكن ملاحظتها.وعند ظهور مثل هذه الأعراض، يلجأ الكثيرون للتوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، وقد يجلب هذا الأمر أيضا أعراضا أخرى يجب معرفتها.-أعراض الانسحاب رقم 1: نفاد الطاقةعندما يعتاد جسمك على الحصول على جرعات الكافيين على مدار اليوم، فسوف يحتج إذا قطعته. وتشير الدراسات إلى أن النعاس هو أحد أهم أعراض انسحاب الكافيين التي تم الإبلاغ عنها.-أعراض الانسحاب 2: الصداعلأن استهلاك الكافيين اليومي يغير فعليا سرعة تدفق الدم إلى الدماغ، فإن الصداع يكاد يكون حتميا إذا قررت تقليص الجرعات اليومية.وتشير الدراسات إلى أن الحل الفعال لمكافحة الصداع النصفي والصداع بشكل عام، هو القيام بنشاط يضخ الدم (حتى لو كان مجرد نزهة سريعة).-أعراض الانسحاب رقم 3: ضباب الدماغالكافيين مادة مسببة للإدمان، وهو أحد الأسباب التي تجعل التركيز على أي شيء آخر أمرا صعبا عند التخلص التدريجي منه. (وهذا أيضا سبب كونك أكثر عرضة لتقلبات المزاج وحتى الاكتئاب).وتشير الدراسات إلى أن L-theanine يوفر دفعة كبيرة لقدرة الدماغ على التركيز، وهذا هو السبب في أنه قد يكون من الحكمة استبدال بعض الشاي الأخضر أو شاي الماتشا بواحد (أو أكثر) من فنجان القهوة اليومية.-أعراض الانسحاب رقم 4: الرغبة الشديدة في تناول السكرنظرا لأن الكافيين يفسد مستويات الكورتيزول لدينا، يمكن أن يتسبب خفض نسبة السكر في الدم في التحلل، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام (أو في الحالات الشديدة الشعور بالدوار أو الإغماء).