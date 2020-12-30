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صحة
علامة غير متوقعة قد تشير إلى مشكلة في القلب
Lebanon 24
30-12-2020
|
18:00
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قد يكون الإمساك علامة تشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب خبراء كلية الطب بجامعة هارفارد.
وتفيد Express، بأنه بموجب البيانات المتوفرة لدى العلماء، قد يكون الإمساك علامة مبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلاوة على هذا يمكن أن يسبب الإجهاد المفرط ارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
ودرس الباحثون التفاعلات الناتجة عن الإجهاد بسبب الإمساك، كمحفزات لمشكلات غير مرغوب فيها بالقلب والأوعية الدموية.
ويحذر الباحثون من أن "التغيرات في نبيت الأمعاء الناتجة عن الإمساك، يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية".
ويشير الباحثون أيضا، إلى أن ارتفاع مستوى ضغط الدم الناتج عن الإجهاد في حالة الإمساك، يمكن أن يؤدي إلى حالة قصور القلب الاحتقاني واضطراب النبض وأمراض القلب التاجية، و تسلخ الشريان الأبهر.
المصدر:
روسيا اليوم
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