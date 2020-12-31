صحة

خمس علامات تحذيرية لسرطان الخلايا القاعدية في الجلد

Lebanon 24
31-12-2020 | 21:00
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سرطان الخلايا القاعدية (BCC) هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد، وفقاً لمؤسسة سرطان الجلد. ويمكن علاج المرض البطيء النمو في الغالب، إذا تم التعرف عليه في وقت مبكر.
يوجد في الطبقة العليا من الجلد ثلاثة أنواع رئيسية من الخلايا، أحدها هو الخلايا القاعدية. تتساقط هذه الخلايا مع تشكل خلايا جلدية جديدة، لكن تلف الحمض النووي من الأشعة فوق البنفسجية (UV) يمكن أن يؤدي إلى تكاثر الخلايا القاعدية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
تنصح مؤسسة سرطان الجلد بمراقبة مناطق الجلد الأكثر تعرضًا للشمس، بما في ذلك الوجه والأذنين والرقبة وفروة الرأس والصدر والكتفين والظهر.
فيما يلي أهم المؤشرات على الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية في الجلد، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:
قرحة مفتوحة لا تلتئم
قد تنزف القرحة المفتوحة التي لا تلتئم أو تتساقط أو تتقشر. وقد تلتئم القرحة المفتوحة ثم تعاود الظهور مجدداً.
ظهور بقعة حمراء
قد تظهر لدى الشخص المصاب بسرطان الجلد بقعة ضاربة إلى الحمرة أو منطقة متهيجة قد تتقشر، أو تتسبب بالحكة أو الألم. وفي بعض الأحيان لا تسبب أي إزعاج على الإطلاق.
نتوء أو عقدة لامعة
في حالة وجود نتوء أو عقدة لامعة على الجلد، يمكن أن تظهر بألوان مختلفة، مثل الوردي أو الأحمر أو الأبيض. يمكن وصفها بأنها "لؤلؤية" أو صافية، وقد يكون لونها بني أو أسود.
نمو وردي صغير
يميل النمو الوردي الصغير إلى البروز قليلاً، مع حافة ملفوفة وجزء متقشر في المركز. بمرور الوقت، قد يتطور مركز النمو الوردي إلى أوعية دموية سطحية صغيرة.
منطقة شبيهة بالندبة
غالباً ما تكون الندبة مسطحة ويمكن أن تكون بيضاء أو صفراء أو شمعية اللون. وبحسب مؤسسة سرطان الجلد، تبدو البشرة لامعة ومشدودة، وذات حدود غير واضحة المعالم. 
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