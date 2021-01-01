صحة

فايزر: جرعة واحدة لا تكفي

Lebanon 24
01-01-2021 | 06:00
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قالت شركة فايزر، إنه لا توجد "أي بيانات" تثبت أن جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، قادرة على الحماية من الفيروس بعد 21 يوما من تلقيها.

وأكدت الشركة، في بيان، نشر ملخصه موقع "أكسيوس"، أنه على الرغم من ظهور حماية بعد 12 يوما من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه يجب الحصول على جرعتين من أجل الحصول على الحماية الكاملة.

وأوضحت الشركة أن الحصول على جرعتين يوفر حماية من فيروس كورونا بنسبة 95 بالمئة، كما أثبتت التجارب السريرية.

ويأتي بيان الشركة في وقت تناقش العديد من البلدان، كيفية نشر اللقاح بأسرع وقت ممكن، من بينها الولايات المتحدة.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، الأربعاء، أنها قد تغير من استراتيجيتها في التلقيح، وذلك من خلال منح أكبر عدد من المعرضين لخطر الإصابة، الجرعة الأولى من اللقاح، بدلا من منح جرعتين للناس في أقل وقت ممكن.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى وجود بعض المقاطعات في كندا، سارت على نفس نهج بريطانيا.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، أن الجميع سيحصلون على جرعتهم الثانية، ولكن بعد مرور 12 أسبوعا من أول جرعة.

ويعتبر لقاح فايزر أحد أكثر اللقاحات فاعلية، مقارنة باللقاحات الصينية والروسية والبريطانية، بنسبة فعالية تتخطى 94 بالمئة.

وتسعى الولايات المتّحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الرّبع الأوّل من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الرّبع الثاني.

ووافقت السلطات الصحّية الأميركيّة حتّى الآن على توزيع لقاحين عائدين لكلّ من فايزر/بيونتك وموديرنا. وبدأت حملة التلقيح في 14 كانون الأول.

يذكر أن كبير الخبراء الأميركيّين المتخصّصين بالأمراض المعدية أنطوني فاوتشي قد صرح بأنه إذا سارت عمليّة تلقيح السكّان في الولايات المتّحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضدّ الفيروس في البلاد إلى ما بين 70 و85 في المئة بحلول الصيف المقبل.
المصدر: الحرة
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