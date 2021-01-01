صحة

تناول هذه الأطعمة واحمِ نفسك من دهون البطن الضارة!

Lebanon 24
01-01-2021 | 09:10
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تشكل الدهون المخزنة بالقرب من الأعضاء الحيوية خطرا على صحتك أكبر بكثير من الدهون التي يمكنك رؤيتها.

ويمكن للدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، أن تؤدي إلى مضاعفات صحية تهدد الحياة لأنها تكمن بالقرب من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والأمعاء. 

ولا يكمن مفتاح تقليل دهون البطن في التركيز على أصناف معينة، بل على المجموعات الغذائية التي تنتمي إليها.

وتظهر الأبحاث أن العناصر الغنية بالبروتين يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 60%، وتعزز التمثيل الغذائي بنسبة 80 إلى 100 سعرة حرارية في اليوم، وتساعدك على تناول ما يصل إلى 441 سعرة حرارية أقل في اليوم.

ويعد تعزيز التمثيل الغذائي طريقة مجربة ومختبرة لتحفيز فقدان الوزن وفقدان الدهون الحشوية.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتينا أكثر وأفضل، كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن البروتين مرتبط بانخفاض كبير في فرصة اكتساب دهون البطن، على مدى خمس سنوات لدى النساء.

وربطت هذه الدراسة أيضا الكربوهيدرات والزيوت المكررة بزيادة دهون البطن، وربطت الفواكه والخضروات بتقليل الدهون. والعديد من الدراسات التي لاحظت أن البروتين يساعد في إنقاص الوزن جعلت الناس يحصلون على 25-30٪ من سعراتهم الحرارية من البروتين.

ما هي أفضل مصادر البروتين؟

يمكن العثور على البروتين في البيض الكامل والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم ومنتجات الألبان.

وإذا كنت نباتيا، فإن تناول البقول يعد طريقة رائعة لتعبئة البروتين في نظامك الغذائي.

وبالإضافة إلى زيادة تناولك للبروتين، يجب عليك تجنب بعض العناصر الغذائية. ووفقا لموقع "بوبا"، يجب عدم إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك، مع الامتناع عن المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.
المصدر: روسيا اليوم
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