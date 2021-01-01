صحة

ظاهرة مقلقة: للمرة الأولى.. رصد أعراض جانبية حادة للقاح "موديرنا"

Lebanon 24
01-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-780035-637450932310661836.JPG
Doc-P-780035-637450932310661836.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عانت موظفة في مستشفى أميركي أعراضا تحسسية حادة بعد تلقيها جرعة من اللقاح الذي أنتجته شركة "موديرنا،  في ظاهرة مقلقة جديدة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

 

وقال مسؤولو الصحة في ولاية أوريغون، أمس الخميس، إن إحدى موظفات مستشفى "والوا" أصيبت برد فعل تحسسي شديد تجاه أول جرعة من لقاح "موديرنا"، تلقتها هذا الأسبوع.

 

ووفقا لبيان هيئة الصحة في الولاية، تم حجز العاملة في المستشفى لمتابعة حالتها، فيما لم ترد معلومات بشأن ما إذا كان لها تاريخ سابق مع ردود الفعل التحسسية.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها مسؤولو الولاية عن إصابة شخص من أوريغون برد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح مضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيمات في منتصف كانون الأول الماضي.

 

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الأعراض الجانبية التحسسية ظهرت في بعض الأحيان على أشخاص تلقوا لقاح "فايزر-بيونتك"، فيما اقتصرت أعراض لقاح "موديرنا" على الألم الخفيف والإرهاق والغثيان والصداع.

 

ويقول مسؤولو الصحة الأميركيون إن فرصة أن يتسبب لقاح "موديرنا" في ردود فعل تحسسية "ضعيفة"، حسبما كشفت دراسة أجريت على مستوى الولايات المتحدة.

 

لكن نظرا لأن اللقاح خضع للاختبار وتمت الموافقة عليه وفقا لجدول زمني أسرع بشكل كبير من المعتاد، فقد أشار المسؤولون إلى أن البيانات المستقبلية يمكن أن تظهر خلاف ذلك.

 

وقالت اللجنة الاستشارية للمناعة في وقت سابق من شهر ديسمبر: "ستكون مراقبة من تم تطعيمهم حاسمة للكشف عن أي أحداث سلبية خطيرة لم يتم رصدها في التجارب السريرية".

 

وحثت هيئة الصحة الأميركية الأشخاص الذين عانوا تفاعلات حساسية شديدة تجاه اللقاحات الأخرى، على التحدث مع أطبائهم بشأن ما إذا كان من الآمن لهم الحصول على لقاح مضاد لـ"كوفيد 19".

 

وفي أوريغون غربي الولايات المتحدة، تلقى أكثر من 38 ألف شخص لقاحات مضادة لكورونا، كان نصيب "موديرنا" من بينهم نحو 12 ألفا.

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:10 | 2021-01-01
06:00 | 2021-01-01
23:00 | 2020-12-31
21:00 | 2020-12-31
18:00 | 2020-12-31
15:00 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website