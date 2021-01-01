صحة

من أجل صحتكم... لا تشربوا القهوة في هذه الأوقات

Lebanon 24
01-01-2021 | 15:00
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ان القهوة هي المشروب الاكثر شعبية في العالم حيث يحب الملايين تناولها في مختلف أوقات النهار. لكن الخبراء يحذرون من ذلك ويرون أنه لا يمكن شرب القهوة في أي وقت لأن هذا قد يسبب بعض الأضرار الصحية.

 

وفي هذا السياق، حددت دراسة حديثة الأوقات التي ينبغي عدم تناول هذا المشروب خلالها ومنها فترة الظهيرة أي بعد الساعة 12 ظهراً. فبحسب الخبراء يمكن هذا أن يؤثر بطريقة سلبية على مواعيد النوم.

 

كما أشاروا إلى أنه من الأفضل عدم شرب القهوة قبل تناول الطعام أي على معدة فارغة لأن هذا يمكن أن يفاقم مشكلة ارتداء حمض المعدة إلى المريء وقد يزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي. ولفتوا إلى أنه من الأفضل دائماً إضافة الحليب إليها.

 

وحذروا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولستيرول الضار في الجسم من تناول القهوة المصفاة. واشاروا إلى أن شرب القهوة قد يتحول إلى إدمان وأنه يمكن الشعور بالوهن في حال عدم فعل ذلك. ولهذا نصحوا بالاكتفاء بـ5 أكواب أسبوعياً كحد أقصى على أن يتم استبدال هذا المشروب بالشاي الاخضر والخلاصات النباتية.

المصدر: لها
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