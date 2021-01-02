صحة

من بينها تخفيض ضغط الدم.. إليكم بعض الفوائد البارزة للرياضة

Lebanon 24
02-01-2021 | 06:00
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فوائد الرياضة كثيرة. وإن كان البعض يعتقد بأن الإفادة لا تتحقق إلا من خلال ممارسة 30 دقيقة من التمارين يومياً فهو مخطئ، إذ يمكن لدقيقة واحدة يومياً أن تحدث فرقاً. وفي ما يلي بعض فوائد فوائد الرياضة كثيرة. وإن كان البعض يعتقد بأن الإفادة لا تتحقق إلا من خلال ممارسة 30 دقيقة من التمارين يومياً فهو مخطئ، إذ يمكن لدقيقة واحدة يومياً أن تحدث فرقاً، بحسب موقع "سايكولوجي توادي"، وهي:

1 - التمارين الرياضية تفيد الدماغ
 
تظهر الدراسات التي أعدتها جامعة تكساس للتكنولوجيا أن التمارين الرياضية تجعل الدماغ يفرز بروتين عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، والذي يعدّ عضواً في عائلة النيوروتروفينات، ومن عوامل النمو التي ترتبط بنمو الأعصاب. كما أنه يقوّي الذاكرة طويلة المدى وغير ذلك. في هذا الإطار، تساهم التمارين الرياضية في تحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية. هذا العامل المشتق من الدماغ يؤثّر على المزاج، وقد تبين أن لـ BDFN تأثيراً مضاداً للاكتئاب. وبحسب دراسة أعدتها كلية لندن في عام 2020، كلما كان الأشخاص يتمتعون بلياقة بدنية قلّت احتمالات إصابتهم بالاكتئاب والقلق. وتظهر الدراسات كيف يمكن للتمارين الرياضية أن تبطئ مرض الألزهايمر بشكل كبير أحياناً. بالإضافة إلى ما سبق، تعدّ التمارين مفيدة أيضاً للأوعية الدموية في الدماغ.

2. التمارين البدنية تفيد جهاز المناعة
 
تُظهر الدراسات التي أعدّتها جامعة إلينوي الأميركية أن النشاط البدني المعتدل يبدو أنه يزيد من الترصّد المناعي الذي تقوم به خلايا الدم البيضاء، من خلال السماح لهذه الخلايا بالدوران بشكل أكبر في الأوعية الدموية، وبالتالي تكون أكثر قدرة على مهاجمة الفيروسات والبكتيريا عند الحاجة. النشاط البدني مهم بشكل خاص للمساعدة في مكافحة الفيروسات، مثل كورونا والإنفلونزا. وتظهر الأبحاث في جامعة نورث كارولينا أنه كلما كان الأشخاص أكثر لياقة قلّ تعرضهم للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي. وفي حال مرض الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية، تكون إصابتهم أقل حدّة، ويتعافون بشكل أسرع.


3- الرياضة تخفض ضغط الدم
 
فائدة أخرى للتمارين البدنية هي خفض ضغط الدم. ويظهر العلماء في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية استوكهولم أن التمارين البدنية تزيد من عدد وكثافة الأوعية الدموية الشعرية في العضلات، ما يساعد على خفض ضغط الدم. ولأن الكثير من الأميركيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يجب أن تكون التمارين البدنية جزءاً أساسياً من علاجهم.
4 - الرياضة البدنية تحفز إفراز هرمونات عدة
 
اكتشف الباحثون في جامعة كوبنهاغن أن التمارين البدنية تؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والنورادرينالين وهرمون النمو والكورتيزول وإندورفين ـ بيتا والإستروجين والتستوستيرون. ويزيد النورادرينالين من كمية الدم التي يضخها القلب، ما يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء والعضلات. ويقلل الكورتيزول من الالتهاب. لذلك، يمكن وصف الرياضة بأنها مضادة للالتهابات، كما أن إندورفين ـ بيتا يساعد على الاسترخاء.
المصدر: العربي الجديد
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