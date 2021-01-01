صحة

اختبار كورونا "بدقة 99% يكشف الفيروس في 10 ثوان"

Lebanon 24
01-01-2021 | 21:00
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أعلن فريق علماء أتراك توصله إلى تطوير اختبار يكشف عن فيروس كورونا المستجد بسرعة كبيرة جدا وبدقة تصل إلى 99 في المئة.

ونقل موقع "أورونيوز" عن العلماء في مركز أبحاث في جامعة "بيلكنت" أن الاختبار "دياغنوفير" يمكن أن يقدم نتيجة الفحص في غضون 10 ثوان ولا يحتاج إلى مسحة أنفية لفحصها.

ويتم أخد مسحة من فم المرض وخلطها مع محلول قبل وضعها في شريحة الاختبار الذي يستخدم تقنية النانو.

ونقل تقرير الموقع عن علي أيتاك سيمان، الباحث في المركز الوطني لأبحاث تكنولوجيا النانو (UNAM) "أن الاختبار قادر على رصد وجود مسببات الأمراض بدقة عالية".

وأوضح أنه على عكس الاختبار المعتمد حاليا والذي يكشف عن مواد وراثية محددة في عينة قبل تضخيمها، يقوم الاختبار الحالي بالتركيز على وجود الفيروس من عدمه باستخدام طرق بصرية متقدمة.

ويعطي الاختبار النتيجة الإيجابية في غضون 5 إلى 10 ثواني، فيما قد تستغرق النتيجة السلبية 20 ثانية.

ويسعى الفريق إلى الحصول على ضوء أخضر من السلطات الصحية التركية من أجل بدء إنتاج بشكل واسع في غضون الشهريين المقبليين.

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 17600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية تشرين الثاني مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.

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