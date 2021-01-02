قد لا تعرفون أن هذه الأطعمة تسبب رائحة الجسم الكريهة

يعاني الكثيرون من مشكلة صدور الرائحة الكريهة من الجسم وهو أمر محرج. ومن المعروف أن هذا يمكن أن ينتج عن تناول بعض أنواع الطعام مثل الكاري والثوم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن أنواعاً أخرى يمكن أن تسبب هذه المشكلة أيضاً.ومن هذه الأنواع الهليون الذي يحتوي على مركبات الكبريت. ولهذا من الأفضل استبداله بالفليفلة الخضراء. ومنها أيضاً البيض الذي يمكن أن يسبب لدى بعض الأشخاص نتيجة احتوائه على مركبات الكبريت أيضاً راحة أشبه برائحة السمك.ومن الممكن أن يؤدي تناول الكرنب إلى النتيجة نفسها. والسبب أن هذا يؤدي إلى تخمير البكتيريا للألياف في الامعاء. وقد تنتج عن هذا رائحة أشبه برائحة البيض الفاسد.ويعد البروكولي أيضاً من المأكولات التي يمكن أن تسبب صدور الرائحة الكريهة عن الجسم. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من المكونات الغنية بالكبريت.وينصح الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة ايضاً بتجنب تناول الأطعمة المقلية لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لتفكيك الدهون وهضمها فيبقى بعضها لمدة طويلة في المعدة ما يؤدي إلى صدور رائحة الفم الكريهة.