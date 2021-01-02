صحة

قد لا تعرفون أن هذه الأطعمة تسبب رائحة الجسم الكريهة

Lebanon 24
02-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-780352-637451902773508545.jpg
Doc-P-780352-637451902773508545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني الكثيرون من مشكلة صدور الرائحة الكريهة من الجسم وهو أمر محرج. ومن المعروف أن هذا يمكن أن ينتج عن تناول بعض أنواع الطعام مثل الكاري والثوم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن أنواعاً أخرى يمكن أن تسبب هذه المشكلة أيضاً.

ومن هذه الأنواع الهليون الذي يحتوي على مركبات الكبريت. ولهذا من الأفضل استبداله بالفليفلة الخضراء. ومنها أيضاً البيض الذي يمكن أن يسبب لدى بعض الأشخاص نتيجة احتوائه على مركبات الكبريت أيضاً راحة أشبه برائحة السمك.

ومن الممكن أن يؤدي تناول الكرنب إلى النتيجة نفسها. والسبب أن هذا يؤدي إلى تخمير البكتيريا للألياف في الامعاء. وقد تنتج عن هذا رائحة أشبه برائحة البيض الفاسد.

ويعد البروكولي أيضاً من المأكولات التي يمكن أن تسبب صدور الرائحة الكريهة عن الجسم. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من المكونات الغنية بالكبريت.

وينصح الأشخاص الذين يعانون هذه المشكلة ايضاً بتجنب تناول الأطعمة المقلية لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لتفكيك الدهون وهضمها فيبقى بعضها لمدة طويلة في المعدة ما يؤدي إلى صدور رائحة الفم الكريهة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2021-01-02
21:00 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
12:00 | 2021-01-02
09:00 | 2021-01-02
06:00 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website