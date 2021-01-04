صحة

خبراء يكشفون المكملات الغذائية التي تسهم في خفض الكوليسترول

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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كشف خبراء صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مجموعة من المكملات الغذائية التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ووفقا للخبراء، أهم مكمل غذائي هو المغنيسيوم، والذي يساهم في خفض مستوى الكوليسترول "الضار" ويزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد" في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المادة من المعادن الأساسية اللازمة لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

وأوضح الخبراء أن المكمل الثاني هي مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر، والتي ثبتت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا والفيروسات والسرطان.

وبحسب الخبراء يؤدي ارتفاع مستوي الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية. والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وتشمل العوامل التي تزيد من مستوى الكوليسترول "الضار" التدخين وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون غير المشبعة.

وتشمل العوامل التي تخفض مستوى الكوليسترول "الضار"ممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين والكحول، وتناول الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون الحيوانية المشبعة والكربوهيدرات سهلة الهضم، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.
المصدر: سبوتنيك
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