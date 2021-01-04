صحة

طبيب يقدم نصائح للراغبين بالتطعيم ضد كوفيد-19

Lebanon 24
04-01-2021 | 23:00
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قال يفغيني تيماكوف، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، إن الشخص الذي يرغب بتطعيم نفسه بلقاح ضد كوفيد-19، يجب أن لا يعاني من أعراض التهابات فيروسية تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.

وأضاف الطبيب، في مقابلة صحفية: "يجب ألا يكون لدى هذا الشخص أي من مظاهر وأعراض أمراض البرد، مثل الزكام والرشح من الأنف، والسعال، وارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالإنهاك".

وحث الاختصاصي على عدم تعاطي الكحول قبل ثلاثة أيام من التطعيم، وكذلك بعد تلقي اللقاح، يجب الحذر من تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات السريعة، وكذلك الاستعداد نفسيا للتطعيم.

وأوضح الطبيب، أنه "إذا كان هذا الشخص قلقا جدا، فقد يرتفع ضغط دمه. وأثناء التطعيم، يتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، وهذا يؤثر بشكل إضافي على الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، قد يشعر الشخص المذكور بالدوار وقد يفقد الوعي".

وينصح الأخصائي، الأشخاص المعرضين لردود الفعل التحسسية، بتناول مضادات الهيستامين في اليوم السابق، وبعد يوم واحد من التطعيم. وإذا كانوا عرضة للحمى، فيمكن تناول قرص باراسيتامول ليلا بعد التطعيم.

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