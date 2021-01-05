صحة

جهاز للكشف عن فيروس كورونا خلال 10 ثوان؟!

Lebanon 24
05-01-2021 | 18:00
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أعلنت جامعة "بيلكنت" التركية تطوير علمائها جهازا قادرا على تشخيص "كوفيد – 19" خلال 10 ثوان، معتمدا على التقنيات التكنولوجية النانوية.

وأشارت الجامعة إلى أن "الجهاز لا يعتمد مبدأ التحليل على تكرار العينات، بل على الخصائص البصرية للاختبار، حيث يتم استخدام عينة من الغشاء المخاطي للفم، ثم يتم خلطها بمحلول خاص وتوضع في الجهاز".

وأضافت: "خلال الدراسات قبل السريرية، أظهر الجهاز كفاءة بنسبة 99% في اكتشاف فيروس كورونا".

وتستخدم التكنولوجيا الحديثة المبدأ الأساسي ذاته لاكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي مثل الطريقة التقليدية، ولكن سرعة التحليل تزداد بشكل كبير بسبب استخدام المواد النانوية الهجينة، والحجم المصغر للمكونات مما يجعل الجهاز محمولا.

وطور العلماء الكوريون الجنوبيون في وقت سابق تقنية اختبار "PCR" التي يمكنها تشخيص الفيروس بدقة في أقل من 20 دقيقة.
المصدر: روسيا اليوم
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