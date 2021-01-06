صحة

علماء يكشفون: هذه المادة "تقصر العمر"

Lebanon 24
06-01-2021 | 09:00
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أطلق علماء بريطانيون على اللحوم الحمراء ومنتجاتها تسمية "منتج تقصير العمر"، مؤكدين أنها تزيد من خطر الموت لدى تناولها بكثرة وخاصة لدى الرجال.

ووفقا للأبحاث التي نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن "تناول اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الخنزير المقدد والنقانق، يزيد من خطر الموت لدى الرجال ويزيد أيضا من احتمال الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب التاجية".

وينصح الخبراء الرجال باستبدال اللحوم بالفول والمكسرات وفول الصويا.

من جهته، أشار طبيب العلوم الصحية يوري سيفولاب، إلى "الخطر المميت" لتعاطي جرعات كثيفة من الكحول ولفترات طويلة.

وأشار إلى أن "تعاطي كمية كبيرة من الكحول، خاصة في عطلة رأس السنة له تأثير مؤسف للغاية على حالة البنكرياس ويمكن أن يؤدي إلى التهاب البنكرياس الحاد، وهو حالة مميتة".
المصدر: روسيا اليوم
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