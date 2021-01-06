صحة

معجزة.. إنقاذ مريضة من الموت بعد إصابة امتدت لشهرين بـ"كورونا"

Lebanon 24
06-01-2021 | 12:00
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تعافت امرأة مصابة بفيروس كورونا من مدينة شيفيلد الإنكليزية بشكل تام، بعد تناول عقار تجريبي.
وتعرضت كلير هيثورن للإصابة بفيروس كورونا في أوائل تشرين الثاني، بعدما كانت في غيبوبة لعدة أسابيع.

وقال الأطباء، وفقا لموقع "يوركشاير لايف": إن المريضة البالغة من العمر 45 عاما لم يكن لديها سوى 3 أيام للعيش. ثم قرر الأطباء "الملاذ الأخير" وحقنوها بالعقار التجريبي "أناكينرا"، حيث يشيع استخدام هذا العلاج لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.
وبحسب أقارب كلير "كان تأثير الدواء فوريًا. بدأت المرأة تتعافى بسرعة وخرجت من غيبوبة. بدأ الأطباء في تقليل جرعة الدواء تدريجيًا".

ووصف الطبيب الذي أعطى الدواء للمريضة شفاءها "بمعجزة عيد الميلاد الصغيرة".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تحديد 83.9 مليون مريض مصاب بـ كوفيد-19 في العالم. وتم تسجيل معظم المصابين في الولايات المتحدة حيث بلغ العدد 20.8 مليون، تليها الهند والبرازيل. ومنذ انتشار الجائحة، توفى أكثر من 1.8 مليون شخص.
المصدر: سبوتنيك
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