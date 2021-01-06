معجزة.. إنقاذ مريضة من الموت بعد إصابة امتدت لشهرين بـ"كورونا"

تعافت امرأة مصابة بفيروس كورونا من مدينة شيفيلد الإنكليزية بشكل تام، بعد تناول عقار تجريبي.





وقال الأطباء، وفقا لموقع "يوركشاير لايف": إن المريضة البالغة من العمر 45 عاما لم يكن لديها سوى 3 أيام للعيش. ثم قرر الأطباء "الملاذ الأخير" وحقنوها بالعقار التجريبي "أناكينرا"، حيث يشيع استخدام هذا العلاج لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي. وتعرضت كلير هيثورن للإصابة بفيروس كورونا في أوائل تشرين الثاني، بعدما كانت في غيبوبة لعدة أسابيع.وقال الأطباء، وفقا لموقع "يوركشاير لايف": إن المريضة البالغة من العمر 45 عاما لم يكن لديها سوى 3 أيام للعيش. ثم قرر الأطباء "الملاذ الأخير" وحقنوها بالعقار التجريبي "أناكينرا"، حيث يشيع استخدام هذا العلاج لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.