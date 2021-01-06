صحة

5 أنواع من الجبن مفيدة لخسارة الوزن

Lebanon 24
06-01-2021 | 18:00
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يعزز الجبن صحة القناة الهضمية ويزيد من الشعور بالشبع ويقي من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، مما يجعله خياراً مثالياً لفقدان الوزن. لكن هناك بعض أنواع الجبن أفضل من غيرها من حيث إنقاص الوزن.
فيما يلي 5 أنواع من الجبن مناسبة أكثر من غيرها للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا:

جبنة الفيتا
يحتوي جبن الفيتا على سعرات حرارية أقل من أي جبن آخر. تحتوي كمية 28 غرام من جبنة الفيتا على 75 سعرة حرارية. وبما أنها غنية بالصوديوم، ينصح بشرب الكثير من الماء بعد تناولها.

جبن الماعز
يعتبر جبن الماعز قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي كمية 42 غراماً من الجبن حوالي 100 سعرة حرارية. كما يوفر هذا النوع من الجبن كمية كبيرة من البروتين.

جبن البارميزان
المذاق الرائع لجبن البارميزان يجعله خيارًا شائعًا للكثير من الأشخاص، تحتوي ملعقة صغيرة من جبن البارميزان على 21 سعرة حرارية فقط.

جبن القريش
يحتوي كوب كامل من الجبن القريش على 163 سعرة حرارية فقط ويمنحك 50٪ من البروتين اليومي الموصى به.

الجبنة السويسرية
تحتوي كمية 42 غرامًا من الجبن السويسري على 12 غرامًا من البروتين و 160 سعرة حرارية. كما أنه لا يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم. 
المصدر: 24
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