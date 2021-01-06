5 أنواع من الجبن مفيدة لخسارة الوزن

يعزز الجبن صحة القناة الهضمية ويزيد من الشعور بالشبع ويقي من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، مما يجعله خياراً مثالياً لفقدان الوزن. لكن هناك بعض أنواع الجبن أفضل من غيرها من حيث إنقاص الوزن.

فيما يلي 5 أنواع من الجبن مناسبة أكثر من غيرها للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا:جبنة الفيتايحتوي جبن الفيتا على سعرات حرارية أقل من أي جبن آخر. تحتوي كمية 28 غرام من جبنة الفيتا على 75 سعرة حرارية. وبما أنها غنية بالصوديوم، ينصح بشرب الكثير من الماء بعد تناولها.جبن الماعزيعتبر جبن الماعز قليل السعرات الحرارية، حيث تحتوي كمية 42 غراماً من الجبن حوالي 100 سعرة حرارية. كما يوفر هذا النوع من الجبن كمية كبيرة من البروتين.جبن البارميزانالمذاق الرائع لجبن البارميزان يجعله خيارًا شائعًا للكثير من الأشخاص، تحتوي ملعقة صغيرة من جبن البارميزان على 21 سعرة حرارية فقط.جبن القريشيحتوي كوب كامل من الجبن القريش على 163 سعرة حرارية فقط ويمنحك 50٪ من البروتين اليومي الموصى به.الجبنة السويسريةتحتوي كمية 42 غرامًا من الجبن السويسري على 12 غرامًا من البروتين و 160 سعرة حرارية. كما أنه لا يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم.